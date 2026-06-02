Madrid rechaza acudir a la reunión bilateral propuesta por el ministro España sobre el modelo de financiación autonómica

La Comunidad de Madrid rechaza acudir a la reunión bilateral propuesta ayer por el Ministerio de Hacienda para abordar el modelo de financiación autonómica. Así lo ha hecho saber la consejera de Economía, Hacienda y Empleo madrileña, Rocío Albert. "Madrid no negocia a solas lo que afecta a todas", señala la responsable de las cuentas madrileñas en declaraciones remitidas a los medios. Su respuesta a la carta enviada desde el departamento que dirige Arcadi España ha sido tajante: "Esto no es una propuesta de financiación, es una cortina de humo", indica.

El ministerio de Hacienda remitió este lunes una carta a todas las consejerías de Hacienda de las autonomías de régimen común y de Ceuta y Melilla para concertar una fecha para tratar de manera bilateral con cada una de ellas la propuesta de un nuevo modelo para el sistema de financiación autonómica presentado por la anterior ministra, María Jesús Montero, en enero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La propuesta de reunión, aseguran desde el Ministerio, responde al compromiso adquirido entonces en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La idea de España es que esas reuniones sirvan para recabar aportaciones con vistas a convocar "próximamente" un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera como paso previo a la aprobación del nuevo modelo en el Consejo de Ministros y su posterior tramitación parlamentaria de forma que pudiera entrar en vigor el 1 de enero de 2027. Los encuentros, trasladaba ayer Hacienda, se mantendrán de forma presencial o telemática con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Madrid, no obstante, ya avanza su posición de que no acudirá al encuentro con el secretario de Estado. Se entiende desde el Gobierno autonómico que es en el propio Consejo donde se tiene que debatir el modelo que sustituya al actual, pactado en 2009 y caducado desde 2014. "Lo que no consiguieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera —el órgano multilateral donde se debe negociar— quieren colarlo ahora citando a las comunidades una a una, por carta", protesta Albert. "Cambian el método porque en la mesa común no tienen los votos. Madrid no negocia a solas lo que afecta a todos: esto se debate donde toca, con todas las comunidades y a la luz".

La propuesta presentada en enero por Montero permite elevar en casi 21.000 millones de euros los recursos enviados a las comunidades autónomas. Madrid, con 2.555 millones de euros adicionales es, en términos absolutos, la cuarta comunidad en la que el aumento de recursos es mayor, según la estimación del ministerio, por detrás de Andalucía (4.846 millones de euros), Cataluña (4.686 millones de euros) y Comunidad Valenciana (3.669 millones de euros).

Pero desde el Gobierno de Ayuso se ha rechazado de plano y desde el primer momento un modelo que se considera viciado de raíz, toda vez que debía acomodarse a las exigencias de un acuerdo singular para Cataluña plasmadas en el pacto entre ERC y los socialistas para la investidura de Salvador Illa como presidente de Cataluña. Una semana antes de que Montero presentara el modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Pedro Sánchez y Oriol Junqueras escenifican ese entendimiento en la Moncloa.

Lo que pretende sacar adelante el Gobierno, denuncia Albert, es "el modelo Junqueras, y ya fracasó". Catorce de las 15 comunidades reunidas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (País Vasco y Navarra tiene un régimen propio) rechazaron entonces una propuesta que solo convenció a Cataluña. "El mismo modelo que rechazaron 14 de las 15 comunidades de régimen común, incluidas dos socialistas— vuelve disfrazado de 'reunión bilateral' justo cuando el cerco judicial aprieta al entorno del Gobierno", dice la consejera madrileña. "Lo tumbaron Gobiernos del PP y también del PSOE (Castilla-La Mancha y Asturias). No es un problema de partido: es un mal modelo, diseñado al dictado de ERC para pagar la investidura de Illa".

"Sin Presupuestos y prorrogados, con Junts roto con el PSOE y con el entorno del presidente bajo investigación judicial, Hacienda reactiva de repente la financiación", concluye Albert. "Cuando un Gobierno acorralado saca un conejo de la chistera, conviene mirar qué quiere tapar".

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Madrid no es la única comunidad gobernada por el PP que rechaza la reunión bilateral. Tanto el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, como representantes de los gobiernos de Baleares, Andalucía o Cantabria ya han adelantado su negativa.