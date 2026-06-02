Madrid tendrá un nuevo taller ferroviario de Adif en Vallecas con una inversión de 90 millones

El Gobierno ha autorizado este martes una inversión de 90,4 millones de euros para construir un nuevo taller de mantenimiento para material rodante de Adif en Madrid.

En concreto, tras la autorización del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitará, a través de Adif Alta Velocidad, un contrato con un valor estimado de 90,4 millones de euros (IVA no incluido) para la construcción de este taller en la zona sur de Madrid, en el entorno de Villa de Vallecas.

Esta ubicación, donde confluyen infraestructuras de las redes convencional y de alta velocidad, la hace idónea para los trabajos de mantenimiento del material rodante para ambos anchos de vía, señala el Ministerio.

El contrato, según desarrolla en un comunicado, contempla la ejecución de un nuevo edificio, dos nuevas playas de vías, urbanización de espacios para tráfico rodado (ligeros y pesados, con un punto limpio para almacenamiento de residuos) y la prolongación y electrificación de la vía de contorno.

La edificación incluirá equipamiento específico para las actividades de mantenimiento de los vehículos -como gatos de levante de cajas, baja vías, baja bogies, puentes grúa, agua y aire comprimido, entre otros elementos-, así como una zona para oficinas de administración, almacén general de piezas de parque y una zona de estacionamiento para dresinas.

En cuanto a las nuevas playas de vías, una será en cabecera norte (lado Madrid), destinada a estacionamiento de trenes y ubicación de equipamientos de mantenimiento ferroviario principales (túnel de lavado, torno de foso y cambiador de ancho), mientras que la otra estará en cabecera sur (lado Barcelona) hasta su conexión con la línea de alta velocidad, incluyendo un nuevo mango de seguridad o vía estrelladero.

Finalmente, respecto a la prolongación de la vía de contorno, esta quedará electrificada por completo y se inicia a la altura del punto kilométrico 8/198 de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, hasta conectar con la línea de convencional Vallecas Industrial-Villaverde Bajo, a la altura del Enlace de Rebolledo.

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El Ministerio recuerda que Adif dispone en la actualidad de un parque de más de 600 vehículos ferroviarios destinados a garantizar la explotación de la red y que se encuentra inmerso en un proceso de adquisición y mantenimiento integral de nuevo material rodante que se ha ido incorporando al parque actual en los últimos años.