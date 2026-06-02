Siete años de alquiler con opción a compra: Madrid estrenará nuevo modelo de vivienda pública en Vicálvaro

El Ayuntamiento de Madrid sacará a concurso en los próximos meses diez parcelas municipales en el distrito de Vicálvaro para la construcción de 1.017 viviendas bajo una nueva modalidad de alquiler asequible con opción a compra. La iniciativa, enmarcada en la Estrategia del Sur, se desarrollará en los ámbitos de Los Berrocales y Los Ahijones y deberá pasar antes por la Junta de Gobierno municipal.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este martes este nuevo modelo residencial, que combina por primera vez en la capital el arrendamiento asequible con la posibilidad de que los inquilinos adquieran la vivienda una vez transcurridos siete años desde el primer pago del alquiler. En ambos casos, los precios estarán un 31% por debajo de los de mercado y la mitad de las promociones se reservará para jóvenes de menos de 35 años.

En concreto, el alquiler mensual se ha fijado en 949,5 euros para una vivienda tipo de 90 metros cuadrados construidos. Una vez cumplidos los siete años de arrendamiento, los inquilinos podrán ejercer la opción de compra a un precio de 3.600 euros por metro cuadrado. Además, las mensualidades abonadas durante ese periodo servirán para capitalizar la adquisición: en el caso de una vivienda tipo, el importe acumulado rondaría los 80.000 euros y se descontaría del precio final de compra.

La licitación de los terrenos se organizará en cuatro lotes. Tres de ellos estarán situados en Los Berrocales: el primero incluirá cuatro parcelas con capacidad para 280 viviendas; el segundo, dos parcelas para 241 viviendas, y el tercero, otros dos terrenos para 223 pisos. El cuarto lote se ubicará en Los Ahijones, con dos parcelas en las que podrán construirse 273 viviendas.

En conjunto, las parcelas suman 70.410 metros cuadrados de superficie edificable en suelo municipal y están valoradas en 82.061.597 euros. El Ayuntamiento plantea esta operación como un nuevo incentivo para los desarrollos del sureste y como una herramienta para ampliar la oferta residencial en una ciudad marcada por la presión de los precios inmobiliarios.

La adjudicación, explican desde el Consistorio, tendrá en cuenta tanto la propuesta económica como la calidad técnica de los proyectos. La valoración económica podrá alcanzar hasta 10 puntos, mientras que la propuesta técnica sumará hasta 20.

En este apartado se evaluarán criterios como los estándares de consumo pasivo, la protección de la envolvente del edificio, las mejoras ambientales, el ahorro energético, la reducción de emisiones de carbono, la gestión sostenible de la edificación y la superficie útil de las viviendas.