Madrid extenderá a los colegios concertados la posibilidad de abrir aulas de educación especial en el curso 2027-2028

Convertida en una de las banderas de la política educativa de Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno madrileño da un nuevo paso en la defensa de la educación especial. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid extenderá a los colegios concertados las aulas específicas para alumnos con necesidades educativas especiales que ya existen en algunos centros públicos.

Así lo ha anunciado la consejera, Mercedes Zarzalejo, en el transcurso de un desayuno informativo en el que ha justificado la decisión como respuesta la demanda de familias y en apoyo a la libertad de elección educativa. "Mientras que el Gobierno Central la quiere eliminar, ya lo dijo el portavoz socialista Patxi López, que llamó guetos a estos centros que realizan una labor extraordinaria, en Madrid, vamos a seguir apoyando esta modalidad", ha asegurado. "Vamos a reformar la normativa para que los centros concertados también puedan acoger aulas de educación especial, como ya se hace en los centros públicos".

La medida, ha adelantado Zarzalejo, se implementará previsiblemente en el curso 2027-2028 y llevará a los concertados un modelo que ya existe en 156 aulas en 60 centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. Además, existen 27 centros públicos íntegramente de educación especial. "Era una reivindicación de hace tiempo", ha abundado. "En este sentido, de lo que tratamos es, como siempre hacemos, de defender la libertad de elección y que una familia que necesita esa aula de educación especial dentro de un centro ordinario pueda elegir entre un centro público o un concertado".

La consejera ha destacado a ese respecto que en el último proceso de escolarización de cara al próximo curso, que empezará en septiembre, a casi un 95% de alumnos se les ha concedido el centro que han elegido en primera opción. "Para nosotros, eso es fundamental y prioritario, ofrecer todas las posibilidades y todas las modalidades en todos los centros, tanto privados, sostenidos por fondos públicos", ha zanjado.

Primera Escuela Europea Acreditada

También en el mismo curso 2027-2028 echará a andar, ha avanzado Zarzalejo, la primera Escuela Europea Acreditada de España, que será acogida en el colegio público Cardenal Herrera Oria de la capital y arrancará en inglés para extender posteriormente la formación en otros idiomas, presumiblemente francés.

La candidatura, presentada por la Comunidad de Madrid el pasado 2025 ha sido ratificada hace unos días por el Consejo Superior de Escuelas Europeas. Madrid ya intentó acoger uno de estos centros, pensados especialmente para hijos de funcionarios de la Unión Europea, en el IES Ramiro de Maeztu, pero la oposición de las familias acabó frustrando el proyecto, que ya había recibido luz verde del propio Consejo Superior de Escuelas Europeas. En esta ocasión, asegura la consejera, sí se cuenta con el acuerdo de las familias. "Hemos escuchado todas las sensibilidades y las familias están conforme", ha aseverado.

Esta nueva oferta educativa pública única en España está destinada a proporcionar formación homogénea y equiparable para los hijos de funcionarios de la Unión Europea. Admitirá, no obstante, matrículas de cualquier alumno, con prioridad de aquellos procedentes de la UE, que compartirán espacios con el resto de estudiantes del centro, trasladan desde Educación. La implantación de las enseñanzas se hará de manera progresiva, comenzando por los niveles de 1º y 2º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria en las secciones de español e inglés.

Por otra parte, la consejera madrileña de Educación ha desvelado los precios para el programa Campus 365, la iniciativa por la que este verano abrirán 38 colegios mayores para facilitar un "aterrizaje suave" para futuros alumnos universitarios en la región. El programa, abierto a estudiantes de entre 16 y 35 años y sus familias, contará con 4.000 plazas.

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Cada alumno pagará 50 euros al día con pensión completa por alojarse y disfrutar de todas las instalaciones, mientras que la tarifa para familiares que quieran acompañarles, hasta un máximo de dos, será de 75 euros diarios. La duración de las estancias está inicialmente prevista para una semana. El programa contempla también una serie de cursos de orientación semanales, con temáticas como tecnología, datos e IA, ciberseguridad y privacidad, audiovisual o streaming, al que se puede asistir con un precio de 30 euros.