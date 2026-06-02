Madrid entra en la era del coche sin conductor: la china WeRide y Uber anuncian su primer servicio europeo de robotaxis en la capital

Aunque parecen sacados directamente de la serie 'El Coche fantástico', los robotaxis, definidos como "vehículos completamente autónomos sin conductores humanos que ofrecen servicios de transporte bajo demanda", ya han llegado a Madrid y lo hacen de la mano de WeRide y Uber.

La fuerte demanda de movilidad, la gran población urbana y las políticas favorables, hacen de la ciudad uno de los mercados más atractivos de Europa. Así, tras implementarse con éxito en Oriente Medio, la plataforma espera poder desplegar rápidamente sus servicios en la capital.

Capacidad de operar de forma segura en condiciones reales y complejas

"El lanzamiento de robotaxis sin conductor en Madrid, uno de los entornos urbanos de mayor crecimiento en Europa, demuestra nuestra capacidad para operar de forma segura en condiciones reales y complejas", afirmaba Tony Han, fundador y CEO de WeRide, "España es nuestro quinto mercado europeo y refuerza aún más nuestra posición como operador de robotaxis de confianza en todo el continente".

Por su parte, Sarfraz Maredia, director global de Movilidad Autónoma y Entrega de Uber se mostraba "entusiasmado de contribuir a dar forma al futuro de la movilidad autónoma en Europa" y destacaba Madrid como el lugar idóneo gracias a su "marco regulatorio claro y socios locales sólidos".

Servicios de conducción autónoma de nivel 2 a nivel 4

Haciendo uso de la tecnología WeRide One que desarrolla diferentes sistemas de conducción autónoma, las funciones de asistencia al conductor de estos vehículos les permite conducirse prácticamente solos. En la escala utilizada en la industria automotriz WeRide One ofrece servicios desde el nivel 2 al 4.

Nivel 2 : El vehículo puede controlar simultáneamente la dirección y la velocidad en determinadas circunstancias, pero el conductor debe permanecer atento y listo para intervenir en todo momento.

: El vehículo puede controlar simultáneamente la dirección y la velocidad en determinadas circunstancias, pero el conductor debe permanecer atento y listo para intervenir en todo momento. Nivel 3 : El vehículo puede conducir por sí mismo en ciertas situaciones específicas y el conductor puede dejar de supervisar continuamente, aunque debe estar preparado para tomar el control cuando el sistema lo solicite.

: El vehículo puede conducir por sí mismo en ciertas situaciones específicas y el conductor puede dejar de supervisar continuamente, aunque debe estar preparado para tomar el control cuando el sistema lo solicite. Nivel 4: El vehículo puede operar de forma totalmente autónoma dentro de áreas o condiciones definidas sin necesidad de intervención humana durante el trayecto.

Los cinco niveles de conducción autónoma / Km77

Movilidad autónoma segura y confiable

En esta alianza entre WeRide y Uber, Madrid, representa la cuarta de las 15 ciudades contempladas en el acuerdo. Aunque, con el objetivo de brindar "movilidad autónoma segura y confiable a los usuarios de todo el mundo", se espera que otras 11 ciudades se sumen a esta coalición en el año 2030.