Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita papa León XIVReligiónConciertos BernabéuNoches del BotánicoEstación de ChamartínEnrique RiquelmeSelectividad en MadridExamen Lengua PAUPreguntas Lengua PAUFilosofía PAU
instagramlinkedin

EMPLEO

El paro cae un 1,4 % en la Comunidad de Madrid en mayo, hasta los 272.542 desempleados

Más de 162.000 son mujeres, mientras que 17.746 son menores de 25 años

Vista de las indicaciones de una oficina de empleo del SEPE del Barrio del Pilar, en Madrid.

Vista de las indicaciones de una oficina de empleo del SEPE del Barrio del Pilar, en Madrid. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Madrid

El número de desempleados en la Comunidad de Madrid ha bajado en 3.834 personas en mayo, un 1,39 % menos que el mes anterior, hasta los 272.542, y una caída del 3,12 % en su variación anual (-8.767 personas), según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES) publicados este martes.

Estas cifras sitúan a la Comunidad de Madrid entre las tres regiones que han registrado una mayor caída en el mes de mayo, encabezadas por Andalucía (-9.125) y Cataluña (-6.900), de acuerdo a los datos de Trabajo.

Noticias relacionadas

De los 272.542 desempleados en la región, 110.193 son hombres y 162.349 son mujeres. Además, 17.746 son menores de 25 años, una franja de edad en la que hay más desempleo entre hombres. 

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Ciencias y Tecnología
  2. Así ha sido el polémico examen de Lengua Castellana y Literatura en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU en Madrid: ¿mucho más fácil que el de Ciencias y Tecnología?
  3. Así ha sido el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 en Madrid: Platón y Hume entre las opciones a desarrollar
  4. Un examen de Lengua 'más fácil de lo esperado' y 'mucha incertidumbre' con el de Filosofía: así han vivido los madrileños el primer día de la PAU
  5. El esperpéntico naufragio de Amaia Montero en Madrid: La Oreja de Van Gogh paga caro haber echado a Leire Martínez
  6. Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas
  7. Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes
  8. El 95,5% de los madrileños aprueba la PAU, pero no todos siguen su vocación: 'Hay padres que lo ven como una extensión de su proyecto de vida

Dos universidades madrileñas entre las cien mejores de Europa

Dos universidades madrileñas entre las cien mejores de Europa

Un joven muere por un disparo con arma de fuego en un tiroteo en Torrelodones

Un joven muere por un disparo con arma de fuego en un tiroteo en Torrelodones

Así ha sido el polémico examen de Lengua Castellana y Literatura en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU en Madrid: ¿mucho más fácil que el de Ciencias y Tecnología?

León XIV conquista las tiendas de 'souvenirs' de Madrid: el papa 'sin rostro' que llena camisetas, tazas y escaparates

León XIV conquista las tiendas de 'souvenirs' de Madrid: el papa 'sin rostro' que llena camisetas, tazas y escaparates

El 45% de los madrileños ya no se declara religioso, aunque la asignatura de Religión resiste más que en Cataluña o el País Vasco

El 45% de los madrileños ya no se declara religioso, aunque la asignatura de Religión resiste más que en Cataluña o el País Vasco

Cabreo y decepción al reasignarse los sectores para el público de la Misa del Papa en Cibeles: "Es lamentable, no iré"

Cabreo y decepción al reasignarse los sectores para el público de la Misa del Papa en Cibeles: "Es lamentable, no iré"

Riquelme confirma que su director deportivo en el Real Madrid será Raúl y que tiene cerrado a Rodri

Riquelme confirma que su director deportivo en el Real Madrid será Raúl y que tiene cerrado a Rodri

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana