El paro cae un 1,4 % en la Comunidad de Madrid en mayo, hasta los 272.542 desempleados

El número de desempleados en la Comunidad de Madrid ha bajado en 3.834 personas en mayo, un 1,39 % menos que el mes anterior, hasta los 272.542, y una caída del 3,12 % en su variación anual (-8.767 personas), según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES) publicados este martes.

Estas cifras sitúan a la Comunidad de Madrid entre las tres regiones que han registrado una mayor caída en el mes de mayo, encabezadas por Andalucía (-9.125) y Cataluña (-6.900), de acuerdo a los datos de Trabajo.

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De los 272.542 desempleados en la región, 110.193 son hombres y 162.349 son mujeres. Además, 17.746 son menores de 25 años, una franja de edad en la que hay más desempleo entre hombres.