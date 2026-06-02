Kiki Morente, Farruquito y Diana Navarro lideran los Veranos de la Villa más flamencos: Madrid también celebrará a James Bond y ABBA

Madrid volverá a convertir el calor en una excusa cultural. Veranos de la Villa 2026 levantará el telón del 7 de julio al 29 de agosto con 72 propuestas repartidas por 14 distritos. El festival, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte, aspira a componer un mapa emocional de la ciudad, donde caben la zarzuela, el pop, el flamenco, el jazz... y hasta una inmersión en los objetos de la antigua EGB. La apertura correrá a cargo de Los 40 y la canción del verano (de la Villa) (7 de julio), una fiesta con Los40 Classic y Fernandisco que servirá para repasar, desde la pista de baile, esos estribillos que han acompañado las vacaciones desde 1985, el año en que nació esta cita. A partir de ahí, la música se desplegará en muchas direcciones. La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, con Alondra de la Parra al frente, abordará intermedios y romanzas de zarzuela en Condeduque (8 de julio). La Banda Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por Jan Cober y con Roko como invitada, se adentrará en el universo sonoro de James Bond en un estreno absoluto (17 de julio). Y la Orquesta y Coro de RTVE, bajo la dirección de Raúl Benavent, clausurará la edición con un homenaje sinfónico a ABBA en el parque Tierno Galván (29 de agosto).

El cartel apuesta también por el tributo entendido como relectura. La Electric Bebop Band evocará a Miles Davis (18 de julio); los músicos que acompañaron a Antonio Vega recordarán su legado junto a Nacho Campillo, Teo Cardalda, Shuarma, Anni B Sweet y Cira (28 de julio); y un montaje de 12 intérpretes revisará el repertorio de Phil Collins (30 de julio). En el Instituto San Isidro, la chanson y el jazz vocal tendrán dos estaciones propias: Édith Piaf, con Séverine Toffano y Stéphane Escoms (12 de agosto), y Billie Holiday, con la cantante T.J. Jazz (16 de agosto).

Lila Dowms tocará en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque el 22 de julio. / CEDIDA

Condeduque funcionará como uno de los grandes centros de gravedad del festival. Allí actuarán Ede con Fieralinda (9 de julio), Alain Pérez con su Orquesta La Fiesta Tour y un póker de pianistas formado por Chano Domínguez, Pepe Rivero, Iván Melón Lewis y Cucurucho Valdés (10 de julio), además del tradicional concierto sorpresa (15 de julio). La Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma llegará con apoyo del Istituto Italiano di Cultura de Madrid (21 de julio); Lila Downs aportará su poderosa voz latinoamericana (22 de julio); Whatever Jazz Band pondrá el acento dixieland (26 de julio); y Diana Navarro reivindicará la copla desde una mirada actual (29 de julio). El Claustro del Instituto San Isidro completará esa línea musical con la revista Castiza, de Vanesa Coloma (30 de julio); el bolero íntimo de Glenda del E (8 de agosto); el repertorio de Olga María Ramos (9 de agosto); el saxo de Antonio Lizana (13 de agosto); los fados de Teresinha Landeiro (14 de agosto); la propuesta lírica alternativa Gitana, de Opera Garage (19 de agosto); el funk de Donny’s Black Shoes (25 de agosto); y el jazz de Timelapse (28 de agosto).

Teresinha Landeiro tocará el 14 de agosto Instituto de Educación Secundaria. / ARCHIVO

La danza tendrá este año un peso especialmente visible. Malavika Sarukkai presentará Beeja. Semilla de la tierra en el Teatro Condeduque (11 y 12 de julio); Tenet llevará allí su danza acrobática (14 de julio); Paula Comitre defenderá Après vous, madame (15 y 16 de julio); y el London City Ballet interpretará piezas de Balanchine, MacMillan, Robbins y Ratmansky (24 y 25 de julio). Uno de los momentos más esperados será el estreno mundial de Concertdanza, dirigido por Joaquín De Luz junto al violinista Vasko Vassilev (1 y 2 de agosto).

Flamenco y EGB

El flamenco aparecerá con nombres de fuerte personalidad: Farruquito y su Quinteto Flamenco (12 de julio), Jesús Carmona (16 de julio), Kiki Morente (20 de julio. Además, el Instituto San Isidro acogerá propuestas vinculadas a los tablaos madrileños, al piano de Andrés Barrios, a la guitarra de Dani de Morón, a la creación escénica y pictórica de José Maldonado y al flamenco contemporáneo de Sandra Carrasco y David de Arahal (del 7 de julio al 29 de agosto). Las artes escénicas también tendrán su espacio. Carmen Morales y Juan Meseguer protagonizarán Querida Agatha Christie (4 y 5 de agosto); Ángel Ruiz presentará El rumor de los cafés (7 de agosto); Nacho Guerrero y Nicolás Pérez Costa llegarán con Dos tronos dos reinas (20 y 21 de agosto); y Aleix Martel encabezará El profesor (22 y 23 de agosto). En paralelo, la calle y los centros culturales, entre ellos Espacio Abierto Quinta de los Molinos, mantendrán vivo el espíritu descentralizado del festival con propuestas familiares, circo, música y humor (del 7 de julio al 29 de agosto).

La dimensión expositiva añade dos capas de memoria. La Sala SUR de Condeduque reunirá obras de Murillo, Valdés Leal, Pedro Roldán y otros nombres del Barroco español en Arte y misericordia. El Barroco de la Santa Caridad de Sevilla en Madrid (del 30 de junio al 22 de noviembre), una muestra vinculada a la rehabilitación del Hospital de la Santa Caridad y la Iglesia del Señor San Jorge de Sevilla. En un registro muy distinto, Yo fui a EGB invitará a viajar por cuadernos Rubio, colonias, materiales escolares, cocinas de abuela y recuerdos de videoclub (del 7 de julio al 30 de agosto).

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'Sketches Of Latin Miles' es un homenaje a Miles Davis. / ARCHIVO

El cine completará las noches con el regreso de Cine Caliente al parque de La Bombilla, con seis sesiones al aire libre acompañadas por comentaristas y música (del 7 de julio al 29 de agosto). Se suma además Cine COPTOCAM, un ciclo con coloquios y películas como Campeones, Despertares y El diario de Noa, pensado como herramienta de reflexión sobre inclusión, mayores, infancia y salud mental (del 7 de julio al 29 de agosto). La imagen del festival lleva la firma de Fernando Vicente: Cibeles y Neptuno convertidos en inesperados músicos, ella con violín y él con guitarra. La metáfora resume bien esta edición: Madrid como escenario reconocible, pero también como ciudad que se permite jugar con sus iconos.