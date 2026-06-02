La jueza llama como testigo a la pareja de Ayuso en la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos

La jueza Raquel Robles ha aceptado la petición del PSOE para que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sea llamado como testigo en la causa en la que se investiga a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos al difundir los nombres y fotografías de dos periodistas de El País que hacían su trabajo en los alrededores del piso del empresario.

La magistrada considera que esta citación, de la que aún no se conoce la fecha, resulta "necesaria, proporcional y pertinente" para esclarecer un importante dato de la instrucción, ya que el propio Rodríguez sostuvo durante su declaración como imputado que fue González Amador quien le proporcionó "parte del contenido del mensaje que admite haber enviado al grupo de periodistas", con los datos de los informadores que se habían acercado al inmueble.

"Máxime cuando los propios perjudicados admiten en su declaración que la policía que les identificó no les realizó ninguna captura de imagen, que sus fotografías y reseña aparecen en el medio de comunicación para el que trabajan y que la fotografía que aparece en el mensaje enviado por el investigado se encuentra, claramente realizada desde una posición de altura", agrega la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en alusión a las fotografías que pudieron ser realizadas desde el propio ático.

En una segunda resolución a la que también ha tenido acceso esta redacción la jueza rechaza sobreseer las actuaciones como había pedido el asesor de Ayuso. "Las fases del procedimiento tienen su lógica y su finalidad. Actualmente, la causa se encuentra en fase de instrucción, habiéndose acordado la práctica de determinadas diligencias de prueba -argumenta- Sin haber finalizado la práctica de estas es improcedente resolver sobre su resultado aún no conocido".

No se investigará el teléfono

Por otra parte, la jueza Robles rechaza la práctica de otras pruebas solicitadas por el PSOE, como es solicitar a la Unidad de investigación tecnológica de la Policía una investigación de todas las líneas de teléfono del asesor; requerir al empresario todas sus comunicaciones con Rodríguez el día de los hechos e indagar a través de la Delegación de Gobierno sobre la existencia de dispositivo policial fijo en la vivienda de la presidenta Ayuso.

El jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Angel Rodríguez, a su salida de los Juzgados de Plaza Castilla / Eduardo Parra / Europa Press

En la misma resolución, la jueza delimita el caso, que no es otro que el de "investigar, tal y como recogen las denuncias presentadas y el propio auto de la Audiencia provincial de Madrid de fecha 20 de febrero de 2026, si en la divulgación que el día 19 de marzo de 2024 hizo don Miguel Ángel Rodríguez Bajón, director de gabinete de la presidencia de la Comunidad de Madrid, de los nombres propios y primer apellido de dos periodistas que en su labor profesional acudieron a las inmediaciones de la vivienda de la presidenta, y de la imagen de los mismos tomada en la vía pública, a través de mensaje enviado a un chat de periodistas, concurren indicios delictivos". Y todo ello tras haber afirmado el propio Rodríguez "que efectivamente él remitió ese mensaje donde constaban esos datos personales de los dos periodistas al chat integrado por unas 20 personas."

Sobre la declaración de González Amador, la jueza responde a que el propio asesor reconoció que ese día tuvo conocimiento de la presencia de los periodistas en las inmediaciones del inmueble donde vivía la presidenta de la Comunidad de Madrid, y la imagen fotográfica que así lo confirmaba , pero no de ninguna fuente policial, como parece mantener la acusación "sin sustento indiciario alguno", sino del traslado que de esos datos le hizo el propio Amador.