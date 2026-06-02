Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita papa León XIVReligiónConciertos BernabéuNoches del BotánicoEstación de ChamartínEnrique RiquelmeExamen inglés PAUExamen Lengua PAUPreguntas Lengua PAUFilosofía PAU
instagramlinkedin

PAU 2026

Isa Rubio, profesora de Lengua Castellana y Literatura sobre el examen PAU 2026 en Madrid: "Si miras el de letras es que la oración es mucho más fácil"

La profesora Isa Rubio critica la desigualdad en la dificultad de la prueba de Lengua Castellana y Literatura para los estudiantes de Ciencias

Desde el análisis sintáctico hasta la inclusión de un fragmento de 'La Regenta', la docente afirma una mayor dificultad en la modalidad de Ciencias

Desde el análisis sintáctico hasta la inclusión de un fragmento de 'La Regenta', la docente afirma una mayor dificultad en la modalidad de Ciencias / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

"Desde mi punto de vista aquí hay aquí una desigualdad...", así comienza el vídeo en el que Isa Rubio, profesora de Lengua Castellana y Literatura, analiza el examen de la PAU 2026 de esta asignatura al que los estudiantes de la modalidad de Ciencias tuvieron que hacer frente ayer en Madrid.

Este examen, que se llevó a cabo de 9:30 a 11:00, previo a la modalidad de Humanidades, no estuvo exento de polémica, y es que son muchos los estudiantes y profesores que se quejaron de una clara diferencia en dificultad entre ambas pruebas de acceso a la universidad.

Un análisis sintáctico desigual

La primera diferencia y la más notable, llegaba en el apartado de 'Reflexión sobre la Lengua' donde los estudiantes de la modalidad de Ciencias tenían que analizar sintácticamente la oración: "Tu cuerpo te obligará a parar para recuperar tu salud", mientras que en la modalidad de Humanidades la frase planteada era: "La pedagogía actual se centra en educar las emociones".

Al leerlas, la creadora de contenido conocida por compartir sus trucos de estudio, resúmenes y consejos para la selectividad no dudaba al afirmar: "Tienes tres verbos y esto es lo que a mí me parece injusto porque si miras el de letras es que la oración es mucho más fácil".

Texto sobre el legado y un par mínimo sencillo

A pesar de estas declaraciones, la profesora aclaraba que en general "la gente estaba contenta con el primer texto", ya que el tema extraído del periódico El Mundo "sobre el legado que queremos dejar" y cómo nos gustaría ser recordados era simple para desarrollar. También el par mínimo y el análisis inverso eran calificados como "sencillos" por Isa, que confesaba que ella "no habría escogido la morfología".

Primer texto del examen de PAU 2026 de Lengua Castellana y Literatura de la modalidad de Ciencias en Madrid

Primer texto del examen de PAU 2026 de Lengua Castellana y Literatura de la modalidad de Ciencias en Madrid / EPE

'La Regenta', difícil de explicar sin leerla

"Creo que aquí es donde se han pasado en comparación con el otro", decía la creadora de contenido al llegar al bloque 3 del examen, donde los estudiantes encontraban un texto de 'La Regenta' (1885), de Leopoldo Alas "Clarín", y debían escribir dos rasgos de la novela realista o naturalista.

Remarcando la posibilidad de que muchos de los estudiantes no hubieran tenido la oportunidad de leer esta obra, Isa reconocía que "es muy difícil explicar una obra si no la has leído", además, con apenas cuatro líneas, la profesora opinaba que era prácticamente imposible "sacar de un texto así un comentario completo".

Noticias relacionadas y más

Bloque 2 del examen de Lengua y Literatura de la modalidad de Ciencias en Madrid

Bloque 2 del examen de Lengua y Literatura de la modalidad de Ciencias en Madrid / EPE

Así, tras repasar la segunda opción del bloque de literatura, en la que se pedía desarrollar la literatura hispanoamericana contemporánea y las opciones de obras españolas a desarrollar, Isa sentenciaba: "Yo creo que no es un examen fácil, y es largo, muy largo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Ciencias y Tecnología
  2. Así ha sido el polémico examen de Lengua Castellana y Literatura en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU en Madrid: ¿mucho más fácil que el de Ciencias y Tecnología?
  3. Así ha sido el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 en Madrid: Platón y Hume entre las opciones a desarrollar
  4. Un examen de Lengua 'más fácil de lo esperado' y 'mucha incertidumbre' con el de Filosofía: así han vivido los madrileños el primer día de la PAU
  5. El esperpéntico naufragio de Amaia Montero en Madrid: La Oreja de Van Gogh paga caro haber echado a Leire Martínez
  6. Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas
  7. Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes
  8. El 95,5% de los madrileños aprueba la PAU, pero no todos siguen su vocación: 'Hay padres que lo ven como una extensión de su proyecto de vida

Isa Rubio, profesora de Lengua Castellana y Literatura sobre el examen PAU 2026 en Madrid: "Si miras el de letras es que la oración es mucho más fácil"

Isa Rubio, profesora de Lengua Castellana y Literatura sobre el examen PAU 2026 en Madrid: "Si miras el de letras es que la oración es mucho más fácil"

Madrid extenderá a los colegios concertados la posibilidad de abrir aulas de educación especial en el curso 2027-2028

Madrid extenderá a los colegios concertados la posibilidad de abrir aulas de educación especial en el curso 2027-2028

Guía útil de la Plaza de Lima: cómo llegar, qué llevar y qué esperar del gran acto joven del Papa León XIV en Madrid

Guía útil de la Plaza de Lima: cómo llegar, qué llevar y qué esperar del gran acto joven del Papa León XIV en Madrid

El distrito III de Alcalá de Henares se prepara para celebrar sus fiestas: consulta todas las actividades programadas

El distrito III de Alcalá de Henares se prepara para celebrar sus fiestas: consulta todas las actividades programadas

La costrada de Alcalá será uno de los protagonistas gastronómicos durante la visita del Papa León XIV a Madrid

La costrada de Alcalá será uno de los protagonistas gastronómicos durante la visita del Papa León XIV a Madrid

De Cristiano Ronaldo al Cholo Simeone: este es el colegio de Madrid por el que han pasado los hijos de los deportistas

De Cristiano Ronaldo al Cholo Simeone: este es el colegio de Madrid por el que han pasado los hijos de los deportistas

La policía detiene a un hombre por insultos antisemitas en el Metro

Así es la nueva tienda de Lidl en Getafe: 4 millones de inversión y más de 1450 metros cuadrados

Así es la nueva tienda de Lidl en Getafe: 4 millones de inversión y más de 1450 metros cuadrados