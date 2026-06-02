Isa Rubio, profesora de Lengua Castellana y Literatura sobre el examen PAU 2026 en Madrid: "Si miras el de letras es que la oración es mucho más fácil"

"Desde mi punto de vista aquí hay aquí una desigualdad...", así comienza el vídeo en el que Isa Rubio, profesora de Lengua Castellana y Literatura, analiza el examen de la PAU 2026 de esta asignatura al que los estudiantes de la modalidad de Ciencias tuvieron que hacer frente ayer en Madrid.

Este examen, que se llevó a cabo de 9:30 a 11:00, previo a la modalidad de Humanidades, no estuvo exento de polémica, y es que son muchos los estudiantes y profesores que se quejaron de una clara diferencia en dificultad entre ambas pruebas de acceso a la universidad.

Un análisis sintáctico desigual

La primera diferencia y la más notable, llegaba en el apartado de 'Reflexión sobre la Lengua' donde los estudiantes de la modalidad de Ciencias tenían que analizar sintácticamente la oración: "Tu cuerpo te obligará a parar para recuperar tu salud", mientras que en la modalidad de Humanidades la frase planteada era: "La pedagogía actual se centra en educar las emociones".

Al leerlas, la creadora de contenido conocida por compartir sus trucos de estudio, resúmenes y consejos para la selectividad no dudaba al afirmar: "Tienes tres verbos y esto es lo que a mí me parece injusto porque si miras el de letras es que la oración es mucho más fácil".

Texto sobre el legado y un par mínimo sencillo

A pesar de estas declaraciones, la profesora aclaraba que en general "la gente estaba contenta con el primer texto", ya que el tema extraído del periódico El Mundo "sobre el legado que queremos dejar" y cómo nos gustaría ser recordados era simple para desarrollar. También el par mínimo y el análisis inverso eran calificados como "sencillos" por Isa, que confesaba que ella "no habría escogido la morfología".

Primer texto del examen de PAU 2026 de Lengua Castellana y Literatura de la modalidad de Ciencias en Madrid / EPE

'La Regenta', difícil de explicar sin leerla

"Creo que aquí es donde se han pasado en comparación con el otro", decía la creadora de contenido al llegar al bloque 3 del examen, donde los estudiantes encontraban un texto de 'La Regenta' (1885), de Leopoldo Alas "Clarín", y debían escribir dos rasgos de la novela realista o naturalista.

Remarcando la posibilidad de que muchos de los estudiantes no hubieran tenido la oportunidad de leer esta obra, Isa reconocía que "es muy difícil explicar una obra si no la has leído", además, con apenas cuatro líneas, la profesora opinaba que era prácticamente imposible "sacar de un texto así un comentario completo".

Bloque 2 del examen de Lengua y Literatura de la modalidad de Ciencias en Madrid / EPE

Así, tras repasar la segunda opción del bloque de literatura, en la que se pedía desarrollar la literatura hispanoamericana contemporánea y las opciones de obras españolas a desarrollar, Isa sentenciaba: "Yo creo que no es un examen fácil, y es largo, muy largo".