Los inscritos para ver al Papa llegarán a Madrid sobre todo en autobús y dormirán entre casas, colegios, hoteles y parroquias

La visita del Papa León XIV a Madrid no solo se medirá por la imagen de las calles llenas, sino por la compleja operación que habrá detrás para mover, alojar y ordenar a decenas de miles de personas durante los actos centrales del próximo fin de semana. La encuesta realizada por GAD3 entre 10.000 inscritos en la vigilia juvenil del sábado y la misa de Cibeles del domingo ofrece una primera radiografía de cómo llegará esa multitud a la capital y dónde se instalará durante esos días.

El sondeo, presentado este martes por el presidente de la institución, Narciso Michavila, en la última rueda de prensa ofrecida por la Conferencia Episcopal Española (CEE) antes de la llegada del Santo Padre, no representa al conjunto de la sociedad española, sino al público ya inscrito en los principales actos de la visita. Es, por tanto, una fotografía interna de quienes han decidido acudir a ver al Papa y una herramienta útil para anticipar la operativa que tendrá que absorber Madrid.

La primera clave ofrecida reside la forma de organización. La mayoría de los participantes no llegará de manera aislada, sino integrada en redes religiosas, familiares o comunitarias. Así, según el sondeo, el 41% acudirá con un grupo o asociación religiosa, alrededor de un tercio lo hará con su propia parroquia, otro tercio con familiares y una proporción similar viajará con amigos.Para Michavila, estos datos reflejan la capilaridad de la Iglesia en España, con capacidad para movilizar desde movimientos, parroquias y comunidades locales. Pero también anticipan una llegada muy concentrada y organizada, con grupos numerosos desplazándose hacia los mismos puntos de la ciudad en franjas horarias similares.

El alojamiento ofrece otra pista sobre el impacto real en Madrid. Un 25% de los inscritos dormirá en casas de amigos o familiares, un 24% en colegios, un 20% en su propia casa, un 18% en hoteles y un 12% en parroquias. El dato de quienes dormirán en su propia vivienda apunta, además, a una presencia notable de personas procedentes de Madrid y de su entorno cercano, con uno de cada cinco inscritos que viven en el perímetro de la capital.

Por lo que respecta a la movilidad, el autobús será el medio de transporte mayoritario para acudir a los grandes actos del sábado por la noche y del domingo por la mañana. A continuación aparecen el coche, con un 27%, y el tren, con un 19%. La vigilia juvenil cuenta ya con más de 200.000 inscritos, a los que habrá que sumar voluntarios y personas acreditadas que no figuran dentro de esa cifra. La misa del domingo en Cibeles supera los 315.000 apuntados.

Sumando todas los actos, la cifra de perosnas registradas en la plataforma oficial asciende a 436.051, con un ritmo de unas 10.000 nuevas inscripciones al día, aunque la propia CEE asume que la asistencia real será mayor que la registrada. Todavía queda pendiente cerrar los recorridos del Papamóvil en Madrid. Todavía no hay un calendario ni un trazado definitivo por razones de seguridad, aunque se está intentando ampliar esos desplazamientos para facilitar que más personas puedan ver al Papa en la calle.

Un Papa querido, pero aún desconocido

La encuesta también deja una paradoja relevante sobre la figura de León XIV. Entre los inscritos, el Papa cuenta con una valoración abrumadoramente positiva: el 90% tiene una opinión positiva o muy positiva y no aparecen valoraciones negativas. Sin embargo, un 57% reconoce que su conocimiento sobre su biografía, su figura y su mensaje es todavía escaso.

Ese contraste convierte la visita en una primera gran oportunidad para que buena parte de los católicos españoles descubran de cerca al nuevo Pontífice. Los participantes lo perciben ya como un Papa claro, cercano y pastoral, situado en una posición intermedia entre tradición y modernidad, con una ligera inclinación hacia lo moderno.

Jóvenes, familia y educación: los temas que esperan escuchar

Los inscritos también han señalado qué asuntos les gustaría que abordara el Papa durante su visita. El primer tema es jóvenes y futuro, una cuestión que conecta directamente con la vigilia juvenil del sábado y con el debate sobre la relación de la generación Z con la fe, la espiritualidad y la religión en sociedades cada vez más secularizadas.

Después aparecen familia y vida; educación, valores y libertad religiosa; diálogo con personas alejadas de la fe; paz y conflictos internacionales; renovación interna de la Iglesia; pobreza, desigualdad y justicia social; vocación y vida consagrada; migración y acogida; y cuidado de la creación y medio ambiente.

La motivación principal para acudir, en todo caso, es claramente religiosa. Siete de cada diez inscritos aseguran que asisten para expresar su fe. También pesan el deseo de profundizar en su vivencia personal, compartir la celebración con familiares y amigos, ver al Papa en persona y sentirse parte de una celebración colectiva.

Los sentimientos esperados van en la misma línea: alegría, satisfacción, conexión espiritual, paz, unión con los demás y entusiasmo. En la última pregunta abierta de la encuesta, en la que se pedía a los inscritos qué le dirían al Papa si tuvieran ocasión, la palabra más repetida fue “gracias”.