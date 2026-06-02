VISITA PAPA LEÓN XIV
Guía útil de la Plaza de Lima: cómo llegar, qué llevar y qué esperar del gran acto joven del Papa León XIV en Madrid
Se recomienda a los asistentes planificar su desplazamiento por las restricciones de transporte y la coincidencia con otro evento masivo
Arranca la cuenta atrás para la visita del papa León XIV a Madrid y continúan los preparatorios para la gran acogida. En pleno paseo de la Castellana hay una glorieta que se convertirá en protagonista durante los próximos días, en concreto el sábado 6 de junio a las 20:30 horas con la vigilia de oración con los jóvenes la Plaza de Lima. Allí se espera que se repita la imagen vivida en agosto de 2011 con la gran vigilia de Benedicto XVI.
La primera congregación multitudinaria del santo padre en la capital se hará a lo grande y para amenizar la espera se ha preparado una lista oficial de conciertos. Entre los seleccionados por la Archidiócesis de Madrid para poner hilo conductor a la noche destacan Hakuna, Siloé, Beret, Malmö 040, Antonio José, Hey Kid, Besmaya, DePol, Inazio.
Cómo llegar
Para poder acudir a la cita con los jóvenes se recomienda planificar el desplazamiento con antelación, ya que además coincide con el quinto concierto de Bad Bunny en el Metropolitano a las 20:00 horas. El transporte público es la mejor opción para acudir al evento, aunque hay que tener en cuenta que las primeras restricciones comenzarán sobre las 17:00 horas. A partir de esta hora los accesos próximos quedarán inhabilitados de la estación de Nuevos Ministerios de las líneas 6, 8 y 10. Y tanto la parada de Cuzco como la de Santiago Bernabéu de la línea 10 permanecerán cerradas.
Las mejores alternativas si llegas después de las 17:00 horas son: la línea 9 con parada en Colombia, a unos 15 minutos a pie de la Plaza de Lima por el Paseo de la Habana, líneas 7 y 10 con parada en Gregorio Marañón a unos 20 minutos a pie por Joaquín Costa y General Perón o en la misma línea 7 en Alonso Cano, a unos 20 minutos a pie por Raimundo Fernández Villaverde. Metro Madrid reforzará las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 hasta el 125% desde las 11:00 horas durante toda la jornada hasta cierre de servicio. Sin embargo, las estaciones cerradas, permanecerán cerradas.
Otra opción viable será el autobús EMT, gratis del 3 al 9 de junio, excepto la Línea Exprés Aeropuerto. El sábado 6 de junio a partir de las 20:30 horas, las siguientes líneas tendrán desvíos o modificaciones por el acto del papa en la Plaza de Lima: 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 29, 40, 43, 45, 51, 52, C1, C2, 87, 120, 126, 147, 149, 150, N1, N22, N24, N29, N30 y S10. Se recomienda consultar la app de la EMT para conocer el recorrido alternativo.
Qué sí o no llevar
La apertura de accesos es a las 16:00 horas y el acto comenzará a las 18:30 horas. A las 20:30 horas está prevista la llegada del papa y se espera que termine sobre las 23:15 horas. Desde la página oficial del viaje apostólico del papa León XIV a España informan sobre lo que debes llevar: gorra o pañuelo, crema protectora, comida, agua en botellas de plástico y tu QR de entrada.
Podrás llevar una mochila de tamaño medio, una silla portátil, paraguas (sin punta) o parasoles plegables y pancartas o banderas flexibles, pero bajo ningún concepto estarán permitidas bebidas alcohólicas, botellas térmicas, objetos punzantes, bengalas o petardos, palos de más de un metro, baterías portátiles o cualquier elemento que pueda comprometer la seguridad.
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