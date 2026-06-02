OBRAS
Getafe avanza en el desmantelamiento de la antigua fundición Corrugados: 107.000 m² listos para la transformación urbana
La factoría, que cesó su actividad en 2025 tras décadas de protestas vecinales por su impacto ambiental, generará unas 42.000 toneladas de residuos
EP
Las máquinas trabajan ya en el desmantelamiento total de la antigua fundición de Corrugados de Getafe tras su cese definitivo de actividad en 2025. Estas obras, que tienen un plazo de ejecución previsto de doce meses, permitirán liberar un total de 107.000 metros cuadrados de suelo en una ubicación estratégica.
El desmantelamiento sigue estrictos procesos de seguridad debido a la presencia de materiales peligrosos. El Informe de Impacto Ambiental de la Comunidad de Madrid detectó en una de las zonas la existencia de 420 metros cuadrados de placas de fibrocemento, lo que equivale a 14,7 toneladas de amianto.
En total, se estima que el desmontaje de la factoría generará unas 42.000 toneladas de residuos. Para mitigar las molestias ambientales, se está utilizando un sistema de agua mediante nebulizadores que permite la supresión de polvo y la limpieza constante, con un consumo estimado de más de 1,1 millones de metros cúbicos de agua.
Adiós a un foco de protestas históricas
La fundición de Getafe, donde se fabricaban barras corrugadas de acero, fue durante décadas objeto de intensas protestas vecinales. La actividad industrial generaba numerosas incidencias, especialmente en las áreas residenciales de Los Molinos y Camino Viejo de Pinto.
Con una superficie total construida a desmantelar de 80.070 metros cuadrados, los trabajos actuales prevén la retirada de cimentaciones y el relleno de galerías subterráneas mediante la trituración de los propios residuos de la demolición.
La regeneración de este suelo industrial colinda con el futuro desarrollo residencial de 700 viviendas, la plataforma logística 'Getafe Terminal' y el nuevo parque comercial 'Getafe Imagina', situado en la confluencia de la avenida de John Lennon con la M-406.
El Ayuntamiento de Getafe ha anunciado, además, una mejora integral de la movilidad en la zona. Se eliminará el puente que conecta el barrio de Juan de la Cierva con el polígono industrial Los Ángeles, sustituyéndolo por un túnel en trinchera similar al existente entre Los Molinos y El Casar.
Rehabilitación total del polígono Los Ángeles
El proyecto final busca rehabilitar toda la franja que discurre en paralelo a la línea C-3 de Cercanías. Esta actuación no solo mejorará el impacto visual, sino que incluye la reconstrucción de la estación de Getafe Industrial y la instalación de una moderna pasarela peatonal y ciclista para garantizar la conexión segura entre ambos lados de la vía ferroviaria.
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