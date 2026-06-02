Filtrado el polémico examen de Inglés de la PAU 2026 de Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales

Después de que los estudiantes madrileños se enfrentaran ayer a los exámenes de Lengua Castellana y Literatura e Historia de la Filosofía, este martes llega el turno de la Lengua Extranjera elegida y de Historia de España.

Han sido los de Artes, Generales y Humanidades y Ciencias Sociales los que han hecho el primer examen de la jornada, el de la Lengua Extranjera II. A las 12.00 los de Ciencias y Tecnología tomarán el relevo y, después de un descanso, ambas modalidades se enfrentarán a la temida prueba de Historia de España.

Este año, además, la Comunidad de Madrid ha regulado las características y la estructura organizativa de las pruebas mediante un nuevo decreto para adaptarse a los cambios normativos a nivel estatal y regular su estructura.

Estas son las preguntas de la PAU 2026 de Inglés en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales

Salen ya los primeros alumnos del examen de la Lengua Extranjera elegida de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales en Madrid. Mientras muchos respiran aliviados por haber acabado otro examen más, otros ya están nerviosos por una de las pruebas más demandantes de toda la PAU: Historia de España.

Los estudiantes de la modalidad de Ciencias y Tecnología entrarán a las aulas sobre las 12.00 horas para hacer su examen de Lengua Extranjera, por lo que no es un secreto que ya comparen, descarten y traten de adivinar qué preguntas les pueden caer en base al examen de los compañeros de Humanidades y Sociales. A continuación el examen que han hecho los de 'letras'.

Examen de Inglés en la PAU 2026 de Madrid / VÍA X @ARIADNACIORDIA

Examen de Inglés de la PAU 2026 de Madrid / VÍA X @ARIADNACIORDIA

Como de costumbre, el examen de inglés consiste en leer el texto redactado en la misma lengua, contestando a las preguntas 1, 2, 3 y 4. Después, se debe redactar un pequeño escrito con la opción presentada en la prueba.

En cuanto a las preguntas del texto, hay que decidir si las argumentaciones que aparecen son verdaderas o falsas, indicando la justificación correspondiente sacada del texto. También hay que contestar unas preguntas sobre el escrito con palabras propias, sin coger referencias del propio texto. La siguiente pregunta radica en encontrar las palabras en que sean sinónimas de las expuestas en el enunciado y, por último, completar las frases con la palabra dada.

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El último ejercicio consiste en redactar un texto de máximo 200 palabras. En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los estudiantes debían escribir sobre el estilo de una 'celebrity' que admiraran o debatir sobre si la moda es importante en nuestro día a día o, por el contrario, es un gasto de tiempo y dinero. Y tú, ¿lo habrías aprobado?