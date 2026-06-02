¿Te examinas de Inglés en la PAU 2026 en Madrid? Esto es lo que cayó el año pasado en la modalidad de Ciencias y Tecnología

Los estudiantes madrileños encaran la segunda jornada de la PAU 2026. Los alumnos se enfrentarán hoy a los exámenes de la Lengua Extranjera elegida y a Historia de España. Si bien con los idiomas algunos podrán empezar la mañana con más calma, será por la tarde cuando la mayoría se juegue buena parte de la nota en uno de los exámenes más temidos de la PAU.

Esta vez, le toca comenzar a los estudiantes de Artes, General y Humanidades y Ciencias Sociales a las 9:30 horas. Después de un descanso de una hora, será el turno de los alumnos de la modalidad de Ciencias y Tecnología, de 12.00 a 13.30.

Lo cierto es que el año pasado el examen de inglés no estuvo exento de críticas, pues en redes sociales varios jóvenes de diferentes puntos de la península exponían lo fácil que consideraban la prueba de Madrid. A continuación, el examen de inglés del año pasado de la capital, ¿crees que podrías resolverlo?

El examen de inglés de la PAU de Madrid

El año pasado, el examen de inglés consistía en leer el texto que venía redactado en la misma lengua, contestando a las preguntas 1, 2, 3 y 4. Después, como de costumbre, había que redactar un pequeño escrito entre las opciones a) o b) que se presentaban en la hoja.

Examen de Inglés de la modalidad de Ciencias y Tecnología en la PAU de Madrid / VÍA X @UN_FURBITO

En cuanto a las preguntas del texto, había que decidir si las argumentaciones que aparecen son verdaderas o falsas, indicando la justificación correspondiente sacada del texto. También había que contestar unas preguntas sobre el escrito con palabras propias, sin coger referencias del propio texto. La siguiente pregunta radicaba en encontrar las palabras en que sean sinónimas de las expuestas en el enunciado y, por último, completar las frases con la forma verbal correspondiente.

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El último ejercicio suele consistir en redactar un texto de máximo 200 palabras. En 2025 en la modalidad de Ciencias y Tecnología, las opciones a elegir eran, por un lado, sobre las ventajas y desventajas de las clases online o, por otro, un e-mail informal aconsejando a una amiga acerca de cursar los estudios universitarios en su ciudad natal o en el extranjero.