Así ha sido el examen de Historia de España de la PAU 2026 en Madrid: del Sexenio Revolucionario a los retos de la democracia

La segunda jornada de la PAU 2026 llegaba a su fin con uno de los exámenes más duros de las pruebas de acceso por su amplio volumen de temario: Historia de España. Después de los exámenes de Primera Lengua Extranjera Inglés, que tenían lugar a las 9:30 para los estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades, y a las 12:00 de la mañana para los estudiantes de Ciencias y Tecnología, ambas modalidades tuvieron que afrontar el examen de Historia que comenzó a las 16:00 horas y se alargó hasta las 17:30 de la tarde.

Esta prueba, que evalúa competencias, capacidad de análisis y razonamiento se ha dividido en tres partes tal y como sugería el modelo publicado por la Comunidad de Madrid: las cuestiones o preguntas cortas por un valor de tres puntos, la fuente histórica por tres puntos y el tema o comentario de texto, cuyo valor ascendía a los cuatro puntos.

Preguntas cortas: de la Prehistoria a la Edad Moderna

En el bloque de las preguntas cortas, los estudiantes debían elegir una opción propuesta por cada periodo. En el ámbito de la Prehistoria y la Edad Antigua, los alumnos han podido optar entre el Paleolítico y Neolítico o los rasgos generales de Hispania romana. De cara al contenido de la Edad Media, las opciones han girado en torno a la evolución política de Al-Ándalus o la Baja Edad Media en Castilla y Aragón. Por último, las preguntas seleccionadas dentro de la Edad Moderna han permitido profundizar en los Austrias del siglo XVII.

Fuente Histórica: Sexenio revolucionario y Transformaciones sociales del siglo XIX

La fuente histórica, en el que los alumnos deben demostrar su capacidad para analizar y relacionar un documento histórico, ha correspondido a dos opciones. Por un lado, la evolución social analizada a través de la obra La tejedora (también conocida como La niña obrera), un óleo sobre lienzo pintado en 1882 por el artista catalán Joan Planella i Rodríguez, que ilustra el paso de la sociedad estamental a la sociedad de clases. Por otro, una fuente sobre el Sexenio Revolucionario (1868-1874), que incluía un texto sobre la figura de Juan Prim extraído de La Ilustración Española y Americana. Estos ejercicios funcionan como una ventana directa a los cambios estructurales y figuras clave que forjaron la historia contemporánea de España.

Tema o Comentario de Texto: Retos y dificultades de la Transición

En el último bloque del examen, la elección se encontraba entre un tema teórico sobre el proceso de cambio político hacia la democracia (la Transición, 12.1) o el análisis de un texto histórico. En este apartado, los estudiantes debían abordar la evolución política y económica durante la Guerra Civil, examinando las claves de un conflicto que marcó un antes y un después en nuestra historia. Esta estructura permitía confrontar, por un lado, la construcción de nuestra arquitectura constitucional reciente frente, por otro, a los momentos más críticos del conflicto civil del siglo XX.

Con esta prueba se cierra el segundo día de la PAU 2026 que mañana continuará con los exámenes de Análisis Musical, Ciencias Generales, Griego y Matemáticas II a las 9:30, y con Historia de la Música y la Danza, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas y Técnicas de expresión a las 12:00. De cara a la tarde, a partir de las 16:00 los estudiantes de las diferentes modalidades harán frente a las pruebas de Artes Escénicas, Biología, Dibujo Artístico, Dibujo Técnico y Latín.