Los escenarios del papa León XIV en Madrid: de la cruz de la Castellana a los hexágonos del Bernabéu

Entre vallas, andamios y conos de tráfico, Madrid apura los preparativos para recibir al papa León XIV. La instalación de las estructuras que acogerán los principales actos de la visita, del 6 al 9 de junio, ya se deja notar en zonas como el paseo de la Castellana, la plaza de Cibeles o el entorno de la calle Alcalá, con cortes y restricciones de movilidad ligados al montaje de los escenarios. Pero antes de que estas tareas empezaran a ocupar la ciudad, el primer paso fue decidir cómo sería cada escenario y cómo debía funcionar en cada uno de los seis grandes actos. Una tarea que recayó en Concha Sánchez Maíllo y Cristina del Río Villegas, asociadas en el estudio CC Arquitectos.

Ambas trabajan juntas desde 1999 y están especializadas en arquitectura religiosa y en la construcción de "espacios litúrgicos y edificios singulares" para clientes como el Arzobispado de Madrid y el Obispado de Getafe. "Había que materializar cada acto y su programa", explican en una entrevista con Alfa y Omega, un trabajo que requirió numerosas reuniones "con los equipos de contenidos, pastoral y liturgia, así como con la productora audiovisual". Todo ello para "comprender bien en qué iba a consistir cada encuentro" porque el diseño del escenario "tiene que estar al servicio de unos fines".

Aunque los seis proyectos que han diseñado para la visita están adaptados a la escala y el objetivo de cada acto, todos ellos comparten el mismo diseño de los escalones, los tonos en blanco roto y madera, la presencia de vegetación y un elemento simbólico al que se dirige la mirada. Además se han diseñado teniendo en cuenta que la gran mayoría del público no estará delante del escenario y "muchas personas seguirán los actos a través de pantallas", por lo que se ha pensado en "las aperturas y los ángulos" de la retransmisión televisiva.

El primer escenario estará en el distrito de Latina. El sábado 6 de junio, tras la recepción oficial, León XIV visitará el centro CEDIA 24 horas de Cáritas para reunirse con personas atendidas por entidades sociales. "Un acto muy íntimo" para el que se ha diseñado "un espacio recogido y de espíritu cercano", en opinión de Cristina del Río Villegas. El elemento central del escenario será un árbol de la esperanza, que representa "las esperanzas que la Iglesia ha ayudado a estas personas a recuperar".

Escenario en la plaza de Lima para la vigilia con jóvenes del papa León XIV. / CC Arquitectos

Un par de horas después el foco se desplazará a la plaza de Lima para la vigilia con jóvenes, un acto multitudinario en el paseo de la Castellana. El escenario diseñado por CC Arquitectos ocupa los carriles centrales y se organiza en tres plataformas a distintas alturas. En la superior se desarrollará la liturgia, en la intermedia habrá un espacio para el coloquio del papa con los jóvenes y en la inferior quedará la zona conectada con la orquesta y el coro. Una gran cruz que sobresale por encima de la cubierta será el elemento más visible del escenario. "Representa un faro que se va encendiendo progresivamente a medida que anochece en la Castellana", defiende Concha Sánchez Maíllo.

El domingo 7 de junio, la plaza de Cibeles acogerá la misa y la procesión del Corpus Christi. En este caso el escenario se adapta a la solemnidad del evento y con una disposición más compleja para encajar al papa, los obispos, los representantes institucionales, los equipos de seguridad y los fieles. Las arquitectas han diseñado una cubierta con formas onduladas para "singularizar la zona sagrada y aportar dinamismo al conjunto". Sobre el altar se suspenderá una cruz de 4,5 metros de altura, inspirada en una imagen realizada por las Hermanas de Belén.

Por la tarde, León XIV participará en el Movistar Arena en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte'. El escenario se organiza en dos ámbitos, con uno reservado para el papa, ligeramente descentrado y con una visual en diagonal, y otro de mayor amplitud para las intervenciones y las actuaciones. De fondo, una gran pantalla proyectará el skyline de Madrid y otras imágenes representativas de la ciudad.

Distribución de los hexágonos en el Bernabéu para el encuentro de León XIV con la comunidad diocesana. / CC Arquitectos

El lunes 8 de junio, tras los actos institucionales de la mañana y la ofrenda floral a la Virgen de la Almudena por la tarde, León XIV se trasladará al Santiago Bernabéu para un encuentro con la comunidad diocesana. En este caso las arquitectas han diseñado todo el conjunto del terreno de juego, donde los distintos grupos de la Iglesia se distribuirán en hexágonos orientados hacia el escenario principal, una idea que "funciona muy bien para representar la imagen de la Iglesia como un cuerpo orgánico, diverso y al mismo tiempo unido". El espacio reservado al papa tendrá también forma hexagonal y estará conectado con todos los demás.

La etapa madrileña de la visita a España termina el martes 9 de junio en Ifema, donde León XIV se reunirá con los voluntarios antes de viajar a Barcelona. Será un acto de despedida y "carácter festivo" que, según Concha Sánchez Maíllo, estará "marcado por la cercanía y la gratitud mutua". Un gran muro blanco detrás del espacio reservado al papa se irá iluminando con los colores de la visita y aparece representada la Puerta de Alcalá, como "un guiño a los voluntarios madrileños".

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Además de los actos vinculados a estos seis escenarios, la agenda madrileña de León XIV incluye una recepción oficial en el aeropuerto de Barajas, seguida de una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real y su primer discurso oficial en España. El lunes concentrará buena parte de la agenda institucional, con una reunión con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica, un encuentro con parlamentarios en el Congreso de los Diputados y un almuerzo en la Conferencia Episcopal Española. Tras despedirse de los voluntarios en Ifema, el papa partirá desde Barajas para continuar su viaje hacia Barcelona y, posteriormente, a Canarias.