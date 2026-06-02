Diana Matos, nueva Secretaria General de las Juventudes Socialistas de Madrid

Las Juventudes Socialistas de Madrid (JSM) inician una nueva etapa tras la proclamación de Diana Matos como nueva Secretaria General de la organización. Tras el proceso de validación de avales y al ser la única precandidatura presentada al 16º Congreso de las JSM, Matos asume el cargo convirtiéndose en la primera mujer migrante en liderar la formación juvenil socialista en la región.

Matos es graduada en Derecho y Relacionales Laborales-Recursos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, y ha sido secretaria de Movimientos Sociales y Asociacionismo de las JSM.

Su identidad política se articula bajo la defensa de la justicia social y la igualdad, principios que plasma en su biografía de redes sociales: "Aquí defendemos la justicia social y la igualdad. VAMOS DE CARA. La libertad es una lucha constante".

La nueva líder destaca también por un perfil comunicador muy activo en redes sociales, donde ejerce una labor de divulgación política. En sus plataformas digitales, Matos desarrolla vídeos sobre la actividad del ICE en Estados Unidos y despliega una labor crítica frente a la instrumentalización de problemas sociales por parte de la extrema derecha.

Especialmente incisiva se muestra en su rechazo al uso de conceptos como la "prioridad nacional" al abordar temas críticos como la vivienda o el empleo. Asimismo, cuenta con vídeos en defensa de la Regularización extraordinaria, donde combate activamente los bulos y la desinformación que rodean este tema.

Bajo el lema Vamos de cara, Matos ha cimentado su candidatura sobre una postura firme contra la parálisis política. En su vídeo de campaña, defendió que su generación no se pone de perfil ni se achanta, rechazando las propuestas que pretenden devolver a la Comunidad de Madrid a dinámicas del pasado.

La nueva Secretaria General se ha posicionado frontalmente contra la polarización y la agitación de discursos de odio, criticando las políticas que favorecen la desigualdad. Su hoja de ruta para la JSM se centra en la lucha por la conquista de nuevos derechos y la construcción de un modelo de región integrador que, como ella misma defiende, no deje a nadie atrás.

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La organización ha recibido este nombramiento como el inicio de una nueva etapa cargada de retos e ilusión, con la que buscan fortalecer su papel como alternativa política en la capital y movilizar a una generación decidida a luchar con firmeza por el avance social en Madrid.