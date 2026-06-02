Guía definitiva para asistir con niños a los actos del Papa en Madrid: qué llevar y cómo prepararse

Tras el anuncio de la visita del papa León XIV a la capital, son muchas las familias que planean disfrutar de esta experiencia litúrgica junto a los más pequeños. Sin embargo, debido a las altas temperaturas y a las previsibles aglomeraciones desde la organización han querido compartir una serie de consejos y preparaciones previas para asegurar que estas jornadas transcurran con seguridad.

Aspectos importantes: sin zonas infantiles, vigilia nocturna y calor intenso

Entre las principales advertencias destaca la carencia de zonas infantiles habilitadas durante los actos. Desde la organización han recalcado que los pequeños deberán ir acompañados de sus familias en todo momento, y que muchos podrían asustarse ante los fuertes ruidos o las multitudes.

Durante los actos no existirá una zona infantil habilitada / VATICAN MEDIA HANDOUT / EFE

Además, el calor de junio será intenso por lo que se recomienda una hidratación constante, de mínimo 1 litro por niño y crema solar, gorra o gafas para protegerse del sol. Si, por otro lado, se opta por acudir a las vigilias nocturnas, debe tenerse en cuenta que se espera que estos actos litúrgicos acaben tarde por lo que es aconsejable valorar si es adecuado para cada familia.

Consejos prácticos: actos de corta duración y puntos de encuentro

Para asegurar una experiencia en familia inolvidable, desde la organización aconsejan elegir actos de corta duración o con buen acceso, llegando temprano para elegir un buen sitio con espacio para moverse. Así, en actos como la Misa del Corpus Christi en Cibeles, donde se contará con grandes pantallas gigantes, no será necesario estar en primera fila.

Para los más pequeños, se recomienda llevar entretenimiento como libros o cuadernos de colorear para amenizar las esperas, y dado que las sillas de paseo son algo aparatosas, se insta a las familias a valorar una mochila portabebés. Además, se recuerda que los menores de tres años no necesitarán de una inscripción individual.

Se recomienda valorar las mochilas portabebés frente a las sillas de paseo / VATICAN MEDIA HANDOUT / EFE

Por último, en términos de seguridad, se recomienda identificar las salidas de emergencia, acordar un punto de encuentro familiar en caso de desubicarse, e identificar a los niños con pulseras donde se incluyan el nombre y el teléfono de los padres.

¿Qué llevar?

Además de estos consejos, la lista definitiva incluye:

Protección solar para niños (crema SPF+50, gorra, gafas)

Agua abundante (mínimo 1 litro por niño)

Pañales y toallitas si es necesario

Ropa cómoda y de recambio

Pulsera identificativa con nombre y teléfono de los padres

Snacks fáciles de comer y nutritivos

DNI o pasaporte

Documentos pastorales

Otros recursos y materiales para preparar la visita del Papa León XIV

Desde la archidiócesis de Madrid también han previsto otro tipo de preparación, una que tiene que ver menos con el aspecto material y más con una preparación espiritual. Desde materiales catequéticos hasta recursos pastorales para parroquias y familias, la archidiócesis ha compartido varios documentos especialmente dirigidos a los niños para suscitar la ilusión y responder a las inquietudes que los más pequeños puedan tener respeto a la iglesia o a la figura del Santo Padre.