Damián Castaño, meritoria faena de entrega en San Isidro

Los toros poseen un ingrediente alucinatorio que responden a lo visto y vivido en la plaza, pero ensanchan prodigiosamente las fisuras por donde amaga el artefacto revelador. Su sentido consiste en la emoción de lo experimentado en el ruedo. No hay ningún fervor más interesante que ese para una tarde de toros.

Y en eso se empeñó en ofrecer Damián Castaño en el quinto de la tarde en una faena vibrante, emotiva y con mucho, muchísimo esfuerzo.

Así que la intención de Damián Castaño, su entrega como punto de partida, el valor como si se desocupara del cuerpo para atajar el miedo, el foco gravitatorio de querer triunfar, marcó la diferencia en lo ocurrido el resto de la tarde.

En definitiva, la seducción de ese fondo enigmático de torería, lo inmutable de su compromiso, la potencia de la no razón frente a un José Escolar que daba miedo por su presencia y su comportamiento.

Cazaba moscas, que dirían los antiguos: distraído, parado y mirón. Tanto es así que cogió durante la lidia de manera muy fea a su banderillero, Rubén Sánchez, quien fue trasladado a la enfermería tras un fuerte golpe en la cabeza y abundante sangrado por la nariz.

Pero ahí anduvo Castaño hecho un tío con el que posiblemente sea el toro más peligroso de este San Isidro, y con sensación de riesgo para el que estaba en el tendido sentido. Nada sordo.

La muleta del salmantino siempre puesta por delante y acariciadora hasta el límite fue capaz de convencer al quinto para que embistiera algunas veces, las justas para demostrar que aquella labor era merecedora de premio. El temple fue fundamental, un bálsamo en medio de tantas balas esquivadas.

No hubo dos o tres muletazos ligados -algunos hasta tuvieron mano baja, cadencia y empaque- pero es que era prácticamente imposible lograrlo porque el toro iba al cuerpo. Pero todo lo que realizó ahí delante tuvo su gran consideración. La importancia la ponía el torero, que logró encontrarse a sí mismo en una batalla tan difícil.

Y eso sí, Las Ventas bramó en algunos pasajes. Al natural fue imposible, pero Castaño buscó el encaje siempre con las zapatillas quietas, igual que a izquierdas.

Un buen muletazo de Damián Castaño: con mando hasta el final de la embestida / Plaza 1

Dejó una estocada delantera y algo desprendida tras un pinchazo y perdió la estabilidad en la cara de toro. Pero un gran quite de Toñete para quitárselo de la misma cara le salvó de la cornada.

La vuelta al ruedo tuvo el peso de un triunfo en medio de su pavorosa guerra. Tan merecida y tan meritoria después de tanta entrega.

El que mejor embistió fue el sexto. Sin apenas violencia. De dulce, el de mayor calidad entre sus hermanos, pero con esa seriedad, con el carácter de los Escolar en sus arrancadas. Y con un gran pitón derecho, por donde toreó mejor Gómez del Pilar a media altura, con cierta lentitud porque el toro embestía con ese ritmo y esa hondura, lo que es la profundidad en la embestida.

Así que la enclasada acometida, de gran humillación y entrega, se desplazó también con largura en la muleta de Gómez del Pilar.

Por naturales, regulados en la altura y la profundidad que traía el animal, y de buena expresión artística, parecieron convencer más a los tendidos.

Una tanda final por ese gran pitón derecho, pero toreando al natural (sin ayuda), sin brusquedad en los toques, fue la mejor, aunque la labor no acabó de coger el vuelo deseado. Su mal uso de la espada dejó reducido el premio a unas palmas tras una gran ovación para el toro en el arrastre.

Completó terna Pepe Moral, que supo cuándo apretar a su primero, blando y noble, en dos últimas buenas tandas. Frente al cuarto, desrazado, áspero y complicado, el diestro de Los Palacios (Sevilla) abrevió tras mostrarse dispuesto.

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Al final de la tarde, nada se asemejó a lo realizado por Damián Castaño. Irreductible en su misión pese a tanta angostura de éxito. La emoción perdida en el erial de bravura de José Escolar, salvo el sexto.