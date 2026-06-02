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De Cristiano Ronaldo al Cholo Simeone: este es el colegio de Madrid por el que han pasado los hijos de los deportistas
Figuras del deporte, la moda y la alta sociedad española confían en la formación del centro, que imparte un currículo académico riguroso y un ambiente social exclusivo
El Colegio Americano de Madrid, situado en el exclusivo barrio 'La Finca' en Pozuelo de Alarcón, se ha convertido en el centro escolar preferido por las grandes figuras del fútbol. Con un currículo académico riguroso y un ambiente social exclusivo, nombres como Fernando Torres, el Cholo Simeone, Toni Kroos o Gareth Bale figuran entre los deportistas que han apostado por esta institución para garantizar la buena educación de sus hijos.
También Cristiano Ronaldo escogía este centro para la educación de Cristiano Jr., llegando a invertir cerca de 12.000 euros anuales para que durante su estancia en el Real Madrid su hijo recibiese una formación bilingüe basada en un modelo educativo estadounidense. Junto a ellos, otras figuras del mundo del toreo o de la moda como "El Litri" o Carolina Herrera, o incluso de la alta sociedad española como Borja Thyssen y Blanca Cuesta también han confiado en el plan pedagógico del centro.
Enseñanza bilingüe y estudiantes de 54 nacionalidades diferentes
Fundado en 1961, el Colegio Americano es conocido por su enseñanza bilingüe siguiendo un modelo académico estadounidense que combina teoría y práctica para asegurar un aprendizaje intensivo del inglés. Aunque el 27% de sus alumnos son españoles, el centro, de carácter multicultural, acoge a estudiantes de 54 nacionalidades diferentes.
Yoga o 'Mini MasterChef' como extraescolares
Entre las actividades extraescolares ofertadas, llaman la atención clases como 'Mini MasterChef', yoga, música y clubes como "Express yourself on T-Shirt" ("Exprésate a través de una camiseta"), y "Gay-Straigth Alliance" ("Alianza Gay-Heterosexual"), con las que se pretende fomentar la creatividad y la lucha contra la homofobia en un intento de reflejar el compromiso del centro con la diversidad y la inclusión.
Cuotas y costos: hasta 2.000 euros al mes
Aunque el desembolso anual puede variar en función de la etapa educativa, el coste comienza aproximadamente en los 11.255 euros para los más pequeños, pudiendo llegar hasta los 23.182 euros para los estudiantes de secundaria. Así, se calcula que las mensualidades podrían oscilar entre los 800 y los 2.000 euros dependiendo del nivel del estudiante.
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