Cortes de tráfico en la Plaza de Lima y la Castellana por la visita del Papa León XIV a Madrid

El dispositivo especial de movilidad y seguridad diseñado por el Ayuntamiento de Madrid con motivo de la visita del Papa León XIV ha generado restricciones progresivas desde el pasado 21 de mayo. Estas medidas se intensificarán notablemente en la zona de Plaza de Lima y su entorno en los próximos días, convirtiéndose en el ámbito con el impacto más intenso de toda la ciudad.

A partir del 6 de junio y la madrugada del 7 de junio, se establecerá un perímetro de seguridad con severas restricciones que afectarán tanto a los grandes ejes viarios como a la red secundaria de calles.

Las limitaciones en la zona han sido graduales. Desde el 21 de mayo, se ocuparon carriles en el Paseo de la Castellana (tramo entre Plaza de Lima y Raimundo Fernández Villaverde) para instalar torres de sonido y video.

Desde el 25 de mayo, las ocupaciones se intensificaron con el montaje de escenarios, aseos y torres de iluminación. Esto provocó el cierre de la calzada central de la Plaza de Lima, limitando la circulación a los anillos de la plaza con giros restringidos y la prohibición de cruces directos entre General Perón y Concha Espina.

Mapa de los cortes

Cierre total al tráfico en la Plaza de Lima y alrededores a partir de las 00:00 horas del 4 de junio / AYUNTAMIENTO DE MADRID

El acto central será la Vigilia de Oración en la Plaza de Lima. Debido a la envergadura del evento, el Santo Padre realizará un recorrido por el entorno, lo que exigirá un estricto control del tráfico en toda el área de influencia de la plaza.

El cierre total y los cortes programados

A partir de las 24:00 horas del 3 de junio, se procederá al cierre prácticamente total al tráfico de la Plaza de Lima.

Además, quedarán cerrados los carriles centrales del Paseo de la Castellana entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de San Juan de la Cruz, así como desde el Puente de Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de Lima en sentido Norte.

A partir de las 14:30 horas del 6 de junio, se activarán los cortes definitivos: el Paseo de la Castellana quedará cortado desde la Plaza de Cuzco hasta la Plaza de Gregorio Marañón; la calle General Perón se cortará desde la calle Orense, con posibilidad de ampliación a calles aledañas; la calle Concha Espina se cerrará desde Serrano; y el Puente de Raimundo Fernández Villaverde tendrá su corte previsto alrededor de las 18:00 horas.

Acceso restringido para vecinos y servicios

Se han habilitado excepciones temporales para tráfico local, residentes y servicios. Hasta las 22:00 horas del 5 de junio, se permitirá circular por el lateral de la Castellana (de Cuzco a Pedro Teixeira) y un carril en sentido subida desde San Juan de la Cruz hasta Concha Espina.

La calle General Perón quedará como "fondo de saco", permitiendo únicamente el acceso a los túneles de Azca, residentes y servicios. Fuera de estos supuestos, el acceso al perímetro de seguridad quedará prohibido durante los momentos de paso de la comitiva.

La movilidad en la zona: tres días clave

La planificación ha sido escalonada para gestionar el flujo de vehículos. Durante el periodo previo, que comenzó el 28 de mayo, el montaje del coro en la plaza y la ocupación de carriles en el cuenco norte redujeron la capacidad vial progresivamente.

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El 6 de junio será la jornada de mayor impacto, con el cierre total del eje principal de la Castellana y el desvío del tráfico del túnel de Plaza de Castilla hacia Bravo Murillo y Mateo Inurria. Finalmente, tras la celebración, se iniciará la desactivación progresiva del dispositivo, tras haber consolidado cortes adicionales en tramos como San Juan de la Cruz y Gregorio Marañón a partir de las 24:00 horas del 5 de junio.