El 45% de Madrid ya no se declara religioso, aunque la asignatura de Religión resiste más que en Cataluña o el País Vasco

Madrid se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor peso de población no religiosa en España. El 45,1% de los madrileños se declara ateo, agnóstico, indiferente o no creyente, según el último informe Laicidad en cifras. Análisis 2026, elaborado por la Fundació Ferrer i Guàrdia. Solo el País Vasco, con un 50,5%, y Cataluña, con un 47,6%, presentan porcentajes superiores, mientras que Baleares queda prácticamente al mismo nivel que Madrid, con un 45%.

Pese a ese avance de la población no religiosa, la Comunidad de Madrid no se encuentra entre los territorios donde más retrocede la asignatura de Religión en las aulas. En Bachillerato, el 61,7% del alumnado madrileño no cursa Religión, una cifra mayoritaria, pero muy alejada del 95,3% del País Vasco o del 91% de Cataluña. La distancia también es notable en comparación con Baleares, donde el porcentaje alcanza el 80,4%.

Adscripción a opciones de conciencia (no religiosa), según comunidades autónomas, 2025 (%) / Fundació Ferrer i Guàrdia

La diferencia se aprecia también en las etapas obligatorias. En Primaria, el 43,2% del alumnado madrileño cursa alternativas a Religión, frente al 61,7% de Cataluña y el 65,8% del País Vasco. En la ESO, el porcentaje en Madrid sube hasta el 47,8%, pero sigue por debajo de Cataluña, con el 60,3%, y del País Vasco, con el 64,1%. El informe refleja así una secularización social más intensa que su traducción en el sistema educativo.

El contraste resulta significativo porque Madrid aparece en el grupo de cabeza de las comunidades con menor identificación religiosa. La población religiosa sigue siendo mayoritaria en la región, con un 53,5%, pero la distancia con quienes no se declaran religiosos se ha estrechado. En el conjunto de España, el informe apunta a una consolidación de la no religiosidad como tendencia estructural, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

El peso de la escuela confesional

La presencia de la escuela confesional ayuda a explicar parte de esa diferencia entre creencias sociales y realidad educativa. En Madrid, el 19,4% del alumnado estudia en centros confesionales, por encima de la media estatal, situada en torno al 18%. Además, los centros católicos concertados representan el 9,6% del total de centros educativos no universitarios de la comunidad, lo que mantiene un peso relevante de la enseñanza vinculada a instituciones religiosas.

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El informe concluye que el ámbito educativo muestra una doble dinámica: por un lado, la caída sostenida del alumnado que cursa Religión; por otro, la persistencia de una presencia significativa de centros confesionales dentro del sistema. En Madrid, esa tensión se observa con claridad, porque una de las comunidades donde más población se declara no religiosa es, al mismo tiempo, un territorio donde Religión resiste más en las aulas que en Cataluña o el País Vasco.