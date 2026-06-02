Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Selectividad en MadridExamen Lengua PAUPreguntas Lengua PAUFilosofía PAUPapa León XIVAyuso y León XIVCalles cortadas visita del papaFútbol chapasCasita Bad BunnyRótulo de Schweppes
instagramlinkedin

LAICIDAD

El 45% de Madrid ya no se declara religioso, aunque la asignatura de Religión resiste más que en Cataluña o el País Vasco

El informe 'Laicidad en cifras' revela que la Comunidad presenta una secularización social más intensa que su reflejo en el sistema educativo, con un 61,7% de alumnos de Bachillerato sin cursar Religión

Un cartel colocado en Madrid por la visita del Papa León XIV a España.

Un cartel colocado en Madrid por la visita del Papa León XIV a España. / Jesús Hellín - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marina Armas

Marina Armas

Madrid

Madrid se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor peso de población no religiosa en España. El 45,1% de los madrileños se declara ateo, agnóstico, indiferente o no creyente, según el último informe Laicidad en cifras. Análisis 2026, elaborado por la Fundació Ferrer i Guàrdia. Solo el País Vasco, con un 50,5%, y Cataluña, con un 47,6%, presentan porcentajes superiores, mientras que Baleares queda prácticamente al mismo nivel que Madrid, con un 45%.

Pese a ese avance de la población no religiosa, la Comunidad de Madrid no se encuentra entre los territorios donde más retrocede la asignatura de Religión en las aulas. En Bachillerato, el 61,7% del alumnado madrileño no cursa Religión, una cifra mayoritaria, pero muy alejada del 95,3% del País Vasco o del 91% de Cataluña. La distancia también es notable en comparación con Baleares, donde el porcentaje alcanza el 80,4%.

Adscripción a opciones de conciencia (no religiosa), según comunidades autónomas, 2025 (%)

Adscripción a opciones de conciencia (no religiosa), según comunidades autónomas, 2025 (%) / Fundació Ferrer i Guàrdia

La diferencia se aprecia también en las etapas obligatorias. En Primaria, el 43,2% del alumnado madrileño cursa alternativas a Religión, frente al 61,7% de Cataluña y el 65,8% del País Vasco. En la ESO, el porcentaje en Madrid sube hasta el 47,8%, pero sigue por debajo de Cataluña, con el 60,3%, y del País Vasco, con el 64,1%. El informe refleja así una secularización social más intensa que su traducción en el sistema educativo.

El contraste resulta significativo porque Madrid aparece en el grupo de cabeza de las comunidades con menor identificación religiosa. La población religiosa sigue siendo mayoritaria en la región, con un 53,5%, pero la distancia con quienes no se declaran religiosos se ha estrechado. En el conjunto de España, el informe apunta a una consolidación de la no religiosidad como tendencia estructural, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

El peso de la escuela confesional

La presencia de la escuela confesional ayuda a explicar parte de esa diferencia entre creencias sociales y realidad educativa. En Madrid, el 19,4% del alumnado estudia en centros confesionales, por encima de la media estatal, situada en torno al 18%. Además, los centros católicos concertados representan el 9,6% del total de centros educativos no universitarios de la comunidad, lo que mantiene un peso relevante de la enseñanza vinculada a instituciones religiosas.

Noticias relacionadas

El informe concluye que el ámbito educativo muestra una doble dinámica: por un lado, la caída sostenida del alumnado que cursa Religión; por otro, la persistencia de una presencia significativa de centros confesionales dentro del sistema. En Madrid, esa tensión se observa con claridad, porque una de las comunidades donde más población se declara no religiosa es, al mismo tiempo, un territorio donde Religión resiste más en las aulas que en Cataluña o el País Vasco.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El esperpéntico naufragio de Amaia Montero en Madrid: La Oreja de Van Gogh paga caro haber echado a Leire Martínez
  2. Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Ciencias y Tecnología
  3. Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas
  4. Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes
  5. El 95,5% de los madrileños aprueba la PAU, pero no todos siguen su vocación: 'Hay padres que lo ven como una extensión de su proyecto de vida
  6. Ana de Armas y Ester Expósito entre los primeros invitados de 'La Casita' de Bad Bunny en Madrid
  7. Los Javis y Bellerín, invitados a 'La Casita' de Bad Bunny en su segunda noche en Madrid
  8. Luar La L, el artista invitado de Bad Bunny en su segundo concierto en Madrid

León XIV conquista las tiendas de souvenirs de Madrid: el papa ‘sin rostro’ que llena camisetas, tazas y escaparates

León XIV conquista las tiendas de souvenirs de Madrid: el papa ‘sin rostro’ que llena camisetas, tazas y escaparates

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

El arte textil de Aurèlia Muñoz

La fórmula de Noches del Botánico para triunfar tras 10 años a contracorriente: "¿Ampliar el aforo para qué? La gente estaría más incómoda"

Madrid registra casi seis donantes de órganos por semana desde inicios de este año

Madrid registra casi seis donantes de órganos por semana desde inicios de este año

El 45% de Madrid ya no se declara religioso, aunque la asignatura de Religión resiste más que en Cataluña o el País Vasco

El 45% de Madrid ya no se declara religioso, aunque la asignatura de Religión resiste más que en Cataluña o el País Vasco

Almeida promete acercar posturas con los vecinos mientras Ayuso trabaja en la vuelta de los conciertos al Bernabéu

Almeida promete acercar posturas con los vecinos mientras Ayuso trabaja en la vuelta de los conciertos al Bernabéu

'La revuelta' sorprendió a Maxi Iglesias y Margarida Corceiro con una demostración de silbo gomero: "¡Pero qué talento!"

'La revuelta' sorprendió a Maxi Iglesias y Margarida Corceiro con una demostración de silbo gomero: "¡Pero qué talento!"