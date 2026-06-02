Los madrileños podrán dirigir una orquesta juvenil este viernes en el parque Eva Duarte de Perón

Los ciudadanos tendrán la oportunidad de dirigir a un conjunto de doce músicos de la Asociación Cultural Orquesta Juvenil Europea de Madrid (OJEM) este viernes a las 20.30 horas en el parque Eva Duarte de Perón, en el distrito de Salamanca.

La actividad, titulada 'Tú diriges la orquesta', forma parte del programa municipal 21 distritos y tiene como objetivo acercar la música clásica a la ciudadanía mediante una experiencia participativa que permitirá a los asistentes descubrir los fundamentos de la dirección orquestal de una manera accesible y entretenida.

Los ciudadanos tomarán la batuta y dirigirán este viernes la Orquesta Juvenil Europea de Madrid en el distrito de Salamanca. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

La Orquesta Juvenil Europea de Madrid reúne a instrumentistas y coristas de diferentes edades, procedencias y niveles de formación musical. El proyecto nació en 2005 como un grupo de cámara en el Liceo Francés de Madrid bajo la dirección de Adriana Tanus. Desde entonces, ha experimentado un importante crecimiento hasta integrar en la actualidad a más de 400 músicos y cantantes.

Próximas actuaciones en Madrid

Tras su paso por Salamanca, la iniciativa continuará su recorrido por otros distritos de la capital, siempre a las 20.30 horas.

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La siguiente cita tendrá lugar el sábado 13 de junio en el parque de Berlín, en Chamartín. Posteriormente, el domingo 14 de junio llegará al parque de La Vaguada, en Fuencarral-El Pardo, y el sábado 20 de junio se celebrará en el parque José Luis Sampedro, en Chamberí.