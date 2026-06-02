El Bernabéu se convertirá en un campo de golf por primera vez: fechas, entradas y cómo jugar desde las gradas

El Bernabéu volverá a demostrar este otoño que ya no es solo un estadio de fútbol. Después de convertirse en escenario de grandes eventos, experiencias gastronómicas y espectáculos internacionales, el recinto madrileño sumará ahora una transformación inédita: durante cuatro días será también un campo de golf. Durante unos días, las porterías dejarán paso a los greens, las gradas serán puntos de salida y el estadio cambiará los goles por golpes de golf. Una nueva prueba de que el Bernabéu quiere seguir jugando también fuera del fútbol.

Upper Deck Golf, la experiencia internacional que convierte algunos de los estadios más icónicos del mundo en recorridos interactivos de golf, ha elegido el Bernabéu para su aterrizaje en España. La cita se celebrará del 24 al 27 de septiembre y permitirá a los participantes golpear pelotas desde distintos puntos de las gradas hacia objetivos y greens instalados sobre el terreno de juego.

La propuesta combina deporte, entretenimiento y ocio en un entorno poco habitual para los aficionados al golf. No se trata de una competición al uso, sino de una experiencia inmersiva en la que el estadio se convierte en un recorrido diseñado para jugar desde las alturas, con el césped transformado en una sucesión de dianas y zonas de juego.

El estadio madrileño suma una nueva experiencia de ocio y deporte más allá del fútbol. / Cedida

Golf desde las gradas del Bernabéu

Durante las cuatro jornadas, los asistentes podrán reservar sesiones entre las 07:00 y las 21:00 horas para grupos de dos jugadores. La experiencia contará con material adaptado para todos los participantes, incluidos palos para diestros y zurdos facilitados por PXG.

Además del recorrido principal, Upper Deck Golf habilitará una zona social dentro del estadio con actuaciones en directo, oferta gastronómica, bebidas y diferentes retos vinculados al golf. También habrá paquetes VIP con ventajas exclusivas, acceso a desafíos de drive, chip y putt, consumiciones y servicios adicionales.

La llegada de Upper Deck Golf supone un nuevo paso en la estrategia del Bernabéu como recinto multiusos, capaz de acoger propuestas que van más allá del calendario futbolístico. En esta ocasión, el estadio se convertirá en un punto de encuentro para aficionados al golf, curiosos y público que busca vivir una experiencia distinta dentro de uno de los espacios más reconocibles de Madrid. "Estamos enormemente orgullosos de anunciar España como la próxima parada de nuestra expansión global, comenzando en el histórico Bernabéu.

La energía de los aficionados al deporte en España es incomparable, lo que convierte a este estadio en el escenario perfecto para nuestro primer evento en el país", señalan Marc Bender y Adam Wachter, socios directores de Upper Deck Golf.

Ambos destacan que, junto a un recinto "de primer nivel mundial", la compañía está preparada para recibir a los aficionados en una experiencia "interactiva, única e inolvidable".

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Entradas con registro previo y venta general en agosto

Los aficionados que quieran acceder de forma preferente a la venta de entradas ya pueden registrarse en la página web de Upper Deck Golf para optar a la preventa y reservar horarios de salida. La venta para el público general se abrirá en agosto. La organización advierte de que las plazas serán limitadas y prevé una alta demanda, especialmente al tratarse de la primera edición de esta experiencia en España y de una de las propuestas más singulares que acogerá el Bernabéu este año.