De la calle Cullera al Bernabéu: estos son los barrios de Madrid que marcarán la visita del Papa León XIV

Madrid se viste de gala para recibir al papa León XIV. Las calles se han llenado de amarillo y blanco en carteles, decoraciones y elementos iluminados de forma estratégica para conectar a la ciudad en un mismo propósito. La visita comenzará el próximo sábado 6 de junio cuando el avión del santo padre aterrice a las 10:30 horas, pero lo que ha llamado especialmente la atención es la elección de ciertos barrios en su visita.

Una de las calles más conflictivas de la capital

Lo llamativo de la primera jornada es la cita del sábado 6 de junio por la tarde, a las 18:00 horas, cuando el papa visitará el centro social 'Cedia 24 horas' de Cáritas, en el barrio de Lucero. Así pondrá el foco en la atención integral y acompañamiento de personas sin hogar. Durante este acto, la pastoral social de Madrid entregará un árbol de madera tallado a mano por los usuarios del centro y, además, está prevista la actuación de Niña Pastori.

Este barrio es el cuarto barrio con más habitantes del distrito de Latina y limita con Casa de Campo y Aluche. El centro está ubicado en la calle Cullera, una de las más conflictivas por la presencia de narcopisos y la que se encuentra en proceso de renovación. Durante los últimos meses han llegado cámaras de vigilancia para luchar contra la delincuencia de la zona.

Cámara instalada en calle Cullera / Juan Luis Martín

Dos barrios clave: los Jerónimos e Hispanoamérica

La visita a Cáritas es tan solo una de las numerosas paradas en la capital. El domingo 7 de junio, durante la festividad del Corpus Christi, el papa presidirá la Santa Misa y posterior procesión en la Plaza de Cibeles, uno de los actos más multitudinarios en el corazón de la capital, en pleno barrio de los Jerónimos.

Cruz gigante instalada frente al Santiago Bernabéu para la vigilia con el Papa. / EPE

Por si fuera poco, otro de los puntos clave elegidos en su viaje apostólico es uno por el que se había especulado mucho: el Santiago Bernabéu, en el barrio de Hispanoamérica en el distrito de Chamartín. Allí ya se puede ver una cruz gigante y un escenario en el que se cuentan los días para el gran acto. Será el 8 de junio cuando el papa presidirá un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid. Así, el santo padre recorrerá una ciudad que ya se prepara con ilusión para recibirlo.