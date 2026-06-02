MÚSICA
Young Miko, la artista invitada por Bad Bunny en su tercer concierto en Madrid
El cantante puertorriqueño aprovechó la tercera de sus diez noches en el metropolitano para sorprender al público junto a la artista puertorriqueña
La residencia de Bad Bunny en Madrid continúa su desarrollo en el Riyadh Air Metropolitano. En la tercera de las diez actuaciones programadas en la capital, que tuvo lugar este 2 de junio de 2026, el artista puertorriqueño incorporó a Young Miko como colaboradora principal durante el espectáculo.
Durante la actuación, ambos artistas interpretaron en directo el tema Fina, un momento que no tardó en viralizarse en redes sociales. Esta colaboración se enmarca en un periodo de gran actividad profesional para Young Miko, quien acaba de publicar la edición expandida de su último álbum, Do Not Disturb: Late Checkout.
Este nuevo proyecto, que suma seis temas inéditos, incluye la participación de figuras como Rauw Alejandro, De La Rose, Clarent y Destin Conrad, reafirmando su versatilidad artística al combinar elementos de trap, drill y bachata. Miko, que cuenta con formación en artes visuales y comenzó su trayectoria profesional en plataformas digitales como SoundCloud tras financiar su equipo como tatuadora, se ha consolidado como una de las voces más relevantes de la industria musical actual tras sus recientes colaboraciones internacionales.
Bad Bunny, que inició su paso por España con dos conciertos en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, mantiene el calendario previsto en el Riyadh Air Metropolitano durante el resto del mes de junio, consolidando su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour como una de las paradas más importantes del año en la capital.
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