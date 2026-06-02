Almeida promete acercar posturas con los vecinos mientras Ayuso trabaja en la vuelta de los conciertos al Bernabéu

"Está ya arreglado, hemos ganado en los tribunales, haremos conciertos", afirma Florentino Pérez en una entrevista publicada por El País el domingo. El todavía presidente del Real Madrid y candidato a la reelección asegura que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y de la Comunidad, que "van a hacer unas normas especiales" para permitir el regreso de los espectáculos al Bernabéu, y asegura que no se trata de una cuesitón de ingresos para el club, "algo residual", sino de "prestigio" para la capital.

Las "normas especiales" de las que habla Florentino son la modificación de la Ley de Espectáculos regional (LEPAR) en la que lleva un tiempo trabajando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. EL objetivo es crear un marco especial para “espectáculos extraordinarios”, como macroconciertos en estadios o la F1, que dé cobertura jurídica a eventos que ahora chocan con los límites ordinarios de ruido y con la conflictividad vecinal.

Preguntado este lunes por las palabras de Florentino, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, señaló que, mientras el Ejecutivo regional trabaja en este cambio normativo, el Ayuntamiento está centrado en sus competencias municipales. “Saben ustedes que hay una modificación legal en el ámbito de la Comunidad de Madrid en la que se está trabajando para poder conciliar la calidad de vida, el descanso y el bienestar de los vecinos con la celebración de conciertos”, apuntó.

Evitando concretar medidas normativas desde el Consistorio, el regidor madrileño insistió en que el papel del Gobierno municipal pasa por reducir las molestias asociadas a este tipo de eventos. “Estamos hablando de condiciones de movilidad, que los vecinos se quejaron considerablemente; estamos hablando de condiciones de seguridad con la Policía Municipal; estamos hablando de la limpieza que hay que acometer cuando se produce un gran concierto”, enumjeró Almeida.

“Los vecinos tienen que tener garantizado su descanso y su bienestar, pero el Santiago Bernabéu es un lugar especial para la ciudad porque atrae eventos únicos”, subrayó el alcalde, en la línea de lo que viene diciendo desde que el estalló la lucha entre el Madrid y los vecinos de la Castellana por el ruido.

“El Ayuntamiento ha estado desde siempre en la solución”, defendió una vez más el alcalde, antes de recalcar que el Consistorio seguirá trabajando “en la medida de sus competencias” para que los residentes afectados por la movilidad, la seguridad, la limpieza o el bienestar tengan “las condiciones necesarias” para ver garantizados sus derechos.

El mensaje del alcalde, en todo caso, no cuestiona el regreso de los conciertos. Al contrario, lo da por compatible con la protección vecinal, siempre que se articulen medidas suficientes para ordenar los accesos, reforzar la seguridad, garantizar la limpieza posterior y minimizar las alteraciones en el barrio.