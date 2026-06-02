La Aemet avisa a los madrileños sobre un "alivio térmico" durante los próximos días: así se espera el tiempo este miércoles

El mes de junio ha arrancado caluroso tras un mes de mayo que ha batido récords de temperaturas máximas. Las terrazas se han llenado y de nuevo se ven paraguas por Madrid, pero esta vez para protegerse del sol. Son varios los días consecutivos en los que los grados han superado los 30 de máxima, una tendencia que se rompe, al menos durante unos días. Se aproxima un "alivio térmico", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante los próximos días, aunque por el momento conviene conocer el tiempo de este miércoles 3 de junio.

Cielos despejados en la Comunidad de Madrid

La Aemet espera una jornada soleada de miércoles 3 de junio con cielo despejado desde primera hora hasta la puesta de sol. Eso sí, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo muy alto 9, por lo que se recomienda protección social y evitar la exposición directa durante las horas centrales del día.

Y en las Sierras de Guadarrama y Somosierra el estado del cielo también se espera poco nuboso o despejado. No se prevén ni precipitaciones ni tormentas y el viento soplará flojo o moderado de componente norte, tendiendo a componente oeste y arreciando al final del día.

Las temperaturas mínimas comienzan a descender

El organismo estatal ha compartido a través de su perfil en la red social X el pronóstico de las temperaturas de la próxima semana en el que anuncia un "alivio térmico". Por el momento la bajada de temperaturas no va a evitar que el calor siga apretando, sobre todo en la capital. Este miércoles 3 de junio los termómetros en la zona más céntrica oscilarán entre los 31 grados de temperatura máxima y los 16 grados de temperatura mínima.

En la montaña en cuanto a las temperaturas se prevén cambios: las mínimas en descenso y las máximas en ligero ascenso. En Guadarrama los grados variarán entre los 29 de máxima y los 12 de mínima y en Somosierra fluctuarán entre los 24 de máxima y los 6 de mínima.

Recomendaciones para el calor

Desde Madrid Salud se establecen medidas para hacer frente al calor: hidrátate bien, haz comidas ligeras, dúchate o refréscate a menudo, mantén la casa fresca, utiliza ropa de colores claros, amplia y ligera, intenta salir a la calle a primera hora de la mañana o al atardecer, entre otras muchas medidas. En caso de ser necesario, busca atención sanitaria.