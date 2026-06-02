TIEMPO MADRID
La Aemet avisa a los madrileños sobre un "alivio térmico" durante los próximos días: así se espera el tiempo este miércoles
Las temperaturas mínimas comienzan a descender en la Comunidad de Madrid, aunque el calor seguirá presente en la capital
El mes de junio ha arrancado caluroso tras un mes de mayo que ha batido récords de temperaturas máximas. Las terrazas se han llenado y de nuevo se ven paraguas por Madrid, pero esta vez para protegerse del sol. Son varios los días consecutivos en los que los grados han superado los 30 de máxima, una tendencia que se rompe, al menos durante unos días. Se aproxima un "alivio térmico", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante los próximos días, aunque por el momento conviene conocer el tiempo de este miércoles 3 de junio.
Cielos despejados en la Comunidad de Madrid
La Aemet espera una jornada soleada de miércoles 3 de junio con cielo despejado desde primera hora hasta la puesta de sol. Eso sí, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo muy alto 9, por lo que se recomienda protección social y evitar la exposición directa durante las horas centrales del día.
Y en las Sierras de Guadarrama y Somosierra el estado del cielo también se espera poco nuboso o despejado. No se prevén ni precipitaciones ni tormentas y el viento soplará flojo o moderado de componente norte, tendiendo a componente oeste y arreciando al final del día.
Las temperaturas mínimas comienzan a descender
El organismo estatal ha compartido a través de su perfil en la red social X el pronóstico de las temperaturas de la próxima semana en el que anuncia un "alivio térmico". Por el momento la bajada de temperaturas no va a evitar que el calor siga apretando, sobre todo en la capital. Este miércoles 3 de junio los termómetros en la zona más céntrica oscilarán entre los 31 grados de temperatura máxima y los 16 grados de temperatura mínima.
En la montaña en cuanto a las temperaturas se prevén cambios: las mínimas en descenso y las máximas en ligero ascenso. En Guadarrama los grados variarán entre los 29 de máxima y los 12 de mínima y en Somosierra fluctuarán entre los 24 de máxima y los 6 de mínima.
Recomendaciones para el calor
Desde Madrid Salud se establecen medidas para hacer frente al calor: hidrátate bien, haz comidas ligeras, dúchate o refréscate a menudo, mantén la casa fresca, utiliza ropa de colores claros, amplia y ligera, intenta salir a la calle a primera hora de la mañana o al atardecer, entre otras muchas medidas. En caso de ser necesario, busca atención sanitaria.
- Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Ciencias y Tecnología
- Así ha sido el polémico examen de Lengua Castellana y Literatura en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU en Madrid: ¿mucho más fácil que el de Ciencias y Tecnología?
- Así ha sido el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 en Madrid: Platón y Hume entre las opciones a desarrollar
- Un examen de Lengua 'más fácil de lo esperado' y 'mucha incertidumbre' con el de Filosofía: así han vivido los madrileños el primer día de la PAU
- El esperpéntico naufragio de Amaia Montero en Madrid: La Oreja de Van Gogh paga caro haber echado a Leire Martínez
- Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes
- El 95,5% de los madrileños aprueba la PAU, pero no todos siguen su vocación: 'Hay padres que lo ven como una extensión de su proyecto de vida