La visita de Ayuso al papa, en directo: la presidenta madrileña se encuentra con León XIV en el Vaticano

Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, mantiene este lunes una audiencia privada con el papa León XIV en el Vaticano. El encuentro se produce apenas cinco días antes de la visita del sumo pontífice a la capital, donde estará desde este sábado 6 al martes 9 de junio.

Siga en directo todo lo que ocurra en el encuentro entre Ayuso y León XIV.

¿A qué hora comienza el encuentro? Ayuso tendrá el encuentro con León XIV a partir de las 9:00 de la mañana. Posteriormente, la presidenta madrileña dará declaraciones desde la Plaza Pio XII de Roma para valorar el encuentro.