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VIAJE INSTITUCIONAL
La visita de Ayuso al papa, en directo: la presidenta madrileña se encuentra con León XIV en el Vaticano
La presidenta de la Comunidad de Madrid viaja cinco días antes de la primera visita a la capital española de Robert Prevost como sumo pontífice
Javier Martínez Candela
Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, mantiene este lunes una audiencia privada con el papa León XIV en el Vaticano. El encuentro se produce apenas cinco días antes de la visita del sumo pontífice a la capital, donde estará desde este sábado 6 al martes 9 de junio.
Siga en directo todo lo que ocurra en el encuentro entre Ayuso y León XIV.
¿A qué hora comienza el encuentro?
Ayuso tendrá el encuentro con León XIV a partir de las 9:00 de la mañana. Posteriormente, la presidenta madrileña dará declaraciones desde la Plaza Pio XII de Roma para valorar el encuentro.
Cinco días antes de la visita del papa a España
Será la última figura política española a la que vea el papa León XIV antes de llegar el próximo sábado 6 de junio a Madrid para iniciar el viaje pastoral que le llevará también, hasta el 12 de junio, a Barcelona y Canarias. Cinco días antes de esa llegada, el pontífice recibe en audiencia privada en Roma a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
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