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La visita de Ayuso al papa, en directo: la presidenta madrileña se encuentra con León XIV en el Vaticano

La presidenta de la Comunidad de Madrid viaja cinco días antes de la primera visita a la capital española de Robert Prevost como sumo pontífice

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. / EFE

Javier Martínez Candela

Madrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, mantiene este lunes una audiencia privada con el papa León XIV en el Vaticano. El encuentro se produce apenas cinco días antes de la visita del sumo pontífice a la capital, donde estará desde este sábado 6 al martes 9 de junio.

Siga en directo todo lo que ocurra en el encuentro entre Ayuso y León XIV.

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