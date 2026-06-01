CULTURA
El Urban Festival 2026 reúne a decenas de miles de jóvenes en Torrejón de Ardoz con Juan Magán y VKR como grandes reclamos
El evento gratuito, celebrado durante dos jornadas en el Recinto de Conciertos del Ferial, contó con actuaciones de destacados artistas de la música urbana y talento local dentro de la programación de Vibra Joven
El Urban Festival 2026 cerró este fin de semana una nueva edición en Torrejón de Ardoz con una elevada participación de público durante dos jornadas dedicadas a la música urbana. El evento, celebrado con acceso gratuito en el Recinto de Conciertos del Ferial, reunió a artistas consolidados del panorama nacional junto a representantes de la escena local.
Según ha informado el Ayuntamiento, el festival se desarrolló con éxito tanto en términos de asistencia como de organización, consolidándose como una de las principales propuestas dirigidas a la juventud dentro del programa Vibra Joven-Mayo 2026.
Una primera jornada marcada por los nuevos sonidos urbanos
La programación arrancó el viernes con una pre-party a cargo de DJ Toril, que dio paso a las actuaciones de La Blackie, Skinny Flex, Yapi, Grecas y D. Valentino. La jornada estuvo marcada por los nuevos sonidos y las tendencias más actuales del género urbano, en una noche que destacó por el ambiente festivo y la respuesta del público congregado en el recinto ferial.
Uno de los momentos más destacados del festival llegó el sábado con el concierto especial de VKR, que celebró el 30 aniversario de su primer disco. La actuación sirvió como homenaje a la trayectoria del histórico grupo torrejonero y reunió a varias generaciones de seguidores.
Posteriormente, Juan Magán, uno de los principales referentes internacionales del electro latino, protagonizó uno de los conciertos más esperados de la edición. El artista interpretó algunos de los temas más conocidos de su carrera en una actuación que congregó a miles de personas.
La programación concluyó con una sesión de Jorge Vaquero, encargado de poner el broche final a un festival diseñado para disfrutar de la música en directo y fomentar la participación juvenil.
Desde el Consistorio han subrayado que el Urban Festival continúa creciendo edición tras edición y se ha convertido en una de las actividades más relevantes del calendario juvenil de la ciudad. "La calidad de los artistas, la gratuidad de los conciertos y la excelente acogida del público vuelven a demostrar el acierto de una iniciativa que, edición tras edición, sigue creciendo y convirtiéndose en una cita imprescindible dentro de la programación de Vibra Joven", han señalado desde el Ayuntamiento.
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