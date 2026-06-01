SUCESOS
Un trabajador de 46 años, en estado crítico tras caer desde 15 metros en Majadahonda
El hombre se encuentra en estado crítico en el Hospital Universitario Puerta de Hierro tras el grave accidente laboral ocurrido en Majadahonda
Un hombre de 46 años ha resultado herido de gravedad este lunes tras precipitarse desde una altura de unos 15 metros mientras realizaba tareas de mantenimiento en el tejado de una urbanización de Majadahonda.
El accidente laboral se ha producido en la calle Mar Egeo del municipio madrileño. A la llegada de los efectivos del SUMMA 112, el trabajador se encontraba inconsciente y presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.
El equipo sanitario ha estabilizado al herido en el lugar y lo ha trasladado posteriormente al Hospital Universitario Puerta de Hierro, donde ha ingresado en estado crítico.
En el operativo han intervenido también agentes de la Policía Local de Majadahonda y de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.
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