Sócrates sobre la búsqueda de la verdad: "Una vida sin examen no merece la pena ser vivida"

Sócrates, filósofo clásico griego y considerado el fundador de la filosofía moral no dejó ninguna obra escrita. Sin embargo, su discípulo Platón decidió recoger algunas de sus enseñanzas en la obra 'Apología de Sócrates'. Es precisamente en este alegato donde encontramos la famosa frase "una vida sin examen no merece la pena ser vivida", donde el filósofo defendía la falta de sentido de una vida sin introspección.

Estas palabras que supuestamente pronunció durante su juicio final antes de elegir su propia muerte , representan un sentimiento muy actual: el de ser fiel a los principios personales sin importar las consecuencias. Pero, ¿por qué estaba siendo juzgado Sócrates?

El Oráculo de Delfos y el reconocimiento de la propia ignorancia

En el año 399 a.C. Sócrates enfrentaba un juicio en el que era acusado de no reconocer a los dioses de la ciudad, de introducir nuevas divinidades y de corromper a los jóvenes. Esta actitud y corriente filosófica que terminaría por causarle la muerte surge, según explica Platón, cuando Querefonte, amigo de Sócrates decide realizar una consulta al Oráculo de Delfos.

Oráculo de Delfos en el Monte Parnaso / National Geographic

Querefonte preguntó al oráculo si existía alguien más sabio que Sócrates, y allí, la sacerdotisa, Pitia, respondió que no. Ante semejante respuesta, Sócrates decidió consultar a políticos, poetas, artesanos, para entender la procedencia de esa supuesta sabiduría. El filósofo llegaría a una conclusión: era más sabio porque reconocía su propia ignorancia.

¿Qué quiere decir con la palabra examen?

Aunque en algunas traducciones se describe como "mapa conceptual", cuando Sócrates habla de "examen", se refiere a la autorreflexión, al pensamiento crítico que otorgan sentido y valor a la vida. En esta cita, el filósofo griego quiere enfatizar la importancia de la autoconciencia, de esa capacidad para cuestionar las propias creencias, acciones y propósitos de vida. Así, su sabiduría provenía específicamente de este cuestionamiento, de este examen constante a sí mismo.

El 'daimon' prefirió la muerte

Convencido de que renunciar a su búsqueda filosófica, a vivir sin poder examinar la vida o a investigar la verdad era peor que morir, Sócrates rechazó abandonar la interrogación y la enseñanza aceptando la condena a muerte. Confiando en las señales de su voz interna, que llamaba su daimon, el filósofo eligió la muerte antes que abandonar sus principios personales.