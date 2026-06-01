El Samur entrena en la Almudena a 1.800 voluntarios para la visita del Papa: “Lo primero es saber pedir ayuda”

La entrada a la catedral de la Almudena está tomada este lunes por ambulancias, carpas y sanitarios. No es ha habido ninguna emergencia, sino que la idea es prevenirlas y enseñar a actuar frente a ellas a los miles de voluntarios que prestarán servicio en los actos de la inminente visita del Papa a la capital. SAMUR-Protección Civil ha desplegado allí a una veintena de sanitarios para formar en primeros auxilios a estas personas, con la previsión de que a lo largo de la jornada pasen por estas sesiones 1.800, repartidas en seis turnos de unas 300.

La formación, de unos 50 minutos de duración, han empezado a las 11.30 de la mañana y seguirán hasta las 21.00 de la noche. No se trata de convertir a los voluntarios en sanitarios, sino de darles herramientas básicas para actuar en los primeros minutos de una emergencia. "Es una formación masiva a la ciudadanía muy breve, apuntaba Alberto, técnico de emergencias, voluntario de Protección Civil y miembro del equipo de formación a la ciudadanía de Samur-PC, conocido como ‘alertantes’. “Cubrimos los pasos básicos que hay que hacer en una emergencia en la calle”, resumía.

Divididos por grupos y ayudados de muñecos de RCP, los formadores han explicado las claves del protocolo PAS (proteger, avisar y socorrer): ante cualquier incidente, lo primero que deben saber los voluntarios es proteger la zona y así mismos, avisar cuanto antes y facilitar una localización lo más exacta posible. “En Madrid contamos con un servicio de emergencias que tiene una respuesta espectacular. Entonces, hay que aprovecharlo”, señalaba Alberto.

A partir de ahí, el siguiente paso es distinguir si la víctima está consciente o inconsciente, comprobar si respira y, en caso de parada, iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar de la forma más rápida y efectiva posible. Para practicar, los voluntarios trabajan con unos muñecos de RCP que, al comprimir el pecho, emiten un clic que ayuda a saber si la presión y la profundidad son adecuadas. “En 50 minutos cubrimos las medidas de seguridad, el algoritmo básico, que hagan RCP, que vean cómo se pone un desfibrilador y cómo se utiliza”, detallaba el técnico sanitario.

Las emergencias más frecuentes en este tipo de eventos, explica, suelen estar vinculadas al calor, las aglomeraciones y las esperas prolongadas: pequeños síncopes, mareos o deshidratación tras muchas horas de pie. “Normalmente son cosas sin importancia”, apuntaba, aunque el dispositivo estará preparado para atender cualquier incidencia, con equipos de soporte vital avanzado repartidos en las zonas de mayor concentración.

Entre quienes han acudido este lunes a la Almudena estaba Pilar, de 59 años, voluntaria de la parroquia de Nuestra Señora de la Granada. Se apuntó después de recibir por correo la información sobre el curso y el enlace para participar como voluntaria en la visita. “Sabíamos que venía el Papa, hemos oído que se necesitaban voluntarios y me he apuntado en la parroquia”, ha contado. María del Mar, de la misma parroquia, ha salido de la formación con otra lección grabada: cada minuto cuenta. “Nos vamos con la seguridad de que por lo menos podremos echar una mano”, ha asegurado, consciente de que los técnicos estarán cerca, pero también de que esos primeros minutos pueden ser determinantes.

La formación de este lunes se suma a la impartida hace unos días a otros 800 voluntarios coordinadores en la parroquia de San Juan de la Cruz. En total, antes de que León XIV aterrice en Madrid, Samur-PC habrá formado a 2.600 voluntarios. Además, el servicio municipal ha participado junto a la Archidiócesis en la elaboración del Manual del Voluntario, un documento digital con contenidos prácticos, material audiovisual y vídeos explicativos sobre primeros auxilios.

El objetivo es ampliar la red de primeros intervinientes en un contexto de grandes aglomeraciones como las que se producirán. Durante la visita, el Consistorio desplegará alrededor de 1.000 efectivos sanitarios y 4.000 agentes de Policía Municipal, además de bomberos, agentes de movilidad, EMT, Madrid Salud, servicios de limpieza y otros recursos municipales. Asimismo, en la vigilia y la misa se instalarán varios puestos sanitarios avanzados, seis en Cibeles y cuatro en Lima.

Por lo que respecta a los asistentes, los sanitarios les lanzan un mensaje claro: planificación, tiempo y prevención. Alberto recomienda salir con margen suficiente, prever que habrá mucha gente y priorizar el transporte público. También recuerda las pautas habituales cuando suben las temperaturas: ropa clara, ligera y fresca, hidratación continua y pedir ayuda cuanto antes si aparece cualquier síntoma.