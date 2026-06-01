El PSOE acusa al Gobierno de Almeida de "limitar la participación", mientras el PP defiende la nueva regulación de aforos

El grupo municipal socialista ha acusado este lunes al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de aplicar una nueva restricción en la participación ciudadana. Según el PSOE, el ejecutivo local ha reducido drásticamente el aforo permitido para el público invitado en las comisiones municipales, calificando la medida como un nuevo paso en su "política mordaza".

La polémica surge a raíz de una resolución firmada por el presidente del Pleno, Borja Fanjul. Según los datos a los que ha tenido acceso EFE, la nueva normativa establece un aforo total de 16 plazas, de las cuales diez quedan reservadas para los grupos políticos y solo seis permanecen disponibles para el público general.

Hasta la fecha, las 16 plazas eran de acceso libre, sin una distinción tan marcada entre representantes políticos y la ciudadanía. El Gobierno municipal defiende esta medida como una "actualización necesaria" para adaptar el espacio a la composición actual de la corporación tras los últimos resultados electorales.

Para el PSOE, esta medida no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de restricciones que vienen marcando la legislatura en el Palacio de Cibeles. Los socialistas denuncian que estas acciones, como la reciente prohibición de acceso con pancartas, carteles, panfletos o líquidos, limitan el derecho de los ciudadanos a protestar.

Esta resolución se ha adoptado en un contexto de tensión, marcado por el reciente desalojo de las trabajadoras de la Plataforma de Escuelas Infantiles durante una sesión plenaria. El grupo socialista vincula directamente este episodio con la deriva restrictiva que, a su juicio, mantiene el actual equipo de gobierno.

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El portavoz municipal popular, Carlos Izquierdo, ha salido al paso de las críticas asegurando que el aforo total para las comisiones se mantiene invariable en 16 plazas. Según el PP, la resolución del presidente del Pleno, Borja Fanjul, lejos de suponer un recorte, cumple con una labor de "ordenar de forma transparente" el acceso, garantizando la representación de los grupos políticos y manteniendo plazas para el público general, sin que ello implique, recalcan, ninguna merma en los derechos de participación ciudadana.