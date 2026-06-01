Así ha sido el polémico examen de Lengua Castellana y Literatura en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU en Madrid: ¿mucho más fácil que el de Ciencias y Tecnología?

Después de que los estudiantes madrileños de la modalidad de Ciencias y Tecnología se enfrentaran al examen de Lengua Castellana y Literatura, ahora era el turno de los de Artes, General y Humanidades y Ciencias Sociales.

Y es que la PAU es una carrera de fondo que empieza en primero de Bachillerato y termina dos cursos después. Cuando llega, muchos estudiantes y sus familias la viven como una prueba decisiva, capaz de condicionar su futuro académico.

En toda España, más de 340.000 estudiantes encaran estos días una prueba cuya dificultad no reside en aprobar (más de nueve de cada diez la supera), sino en sacar nota suficiente para entrar en la universidad pública deseada.

Este año, el alumnado madrileño es el primero en enfrentarse a los exámenes, el 1 de junio, en una convocatoria que se prolongará hasta el jueves. En la mayoría de las comunidades, la PAU se celebrará los días 2, 3 y 4.

Después del segundo examen de la jornada, los madrileños tendrán un descanso de 13.30 a 16.00 horas y, después, los que tengan que examinarse de Historia de la Filosofía deberán resolver la prueba de 16.00 a 17.30.

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