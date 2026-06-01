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POLÍTICA

La Policía impide el acceso a Vito Quiles y Bertrand Ndongo al Congreso en un acto de Vox

El Congreso de los Diputados ha prohibido el acceso a Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Santiago Abascal carga contra Francina Armengol, calificándola de "inspectora jefe" de la Cámara por vetar su participación en una jornada sobre libertad de expresión

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EP

La tensión ha marcado este lunes el Congreso después de que la Policía Nacional impidiera la entrada a los activistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Ambos habían sido invitados por Vox para participar en una jornada sobre libertad de expresión, a pesar de tener su acreditación de prensa suspendida por la institución.

La Mesa del Congreso comunicó previamente a Vox que el acceso estaba denegado por "motivos de seguridad". Esta decisión se fundamenta en los expedientes abiertos contra ellos por incidentes previos. Aunque alegaron que su presencia era como invitados, los agentes confirmaron que existían órdenes estrictas de no permitirles el paso. Ante la negativa, ambos abandonaron la zona en un taxi.

El vicesecretario de Comunicación de Vox, Manuel Mariscal, calificó el veto como un "boicot sin precedentes" y una "arbitrariedad" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Para evitar el bloqueo, Vox habilitó su participación de forma telemática. Durante la videoconferencia, Ndongo protagonizó una polémica al sugerir "regalar un lanzallamas" a Vox para emplearlo contra RTVE.

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En la clausura del acto, el presidente de Vox, Santiago Abascal, arremetió contra Armengol. Denunció una "censura sistemática" y criticó la "doble vara de medir" en el Diario de Sesiones. Asimismo, el líder de Vox aseguró que el Gobierno intenta imponer una "ley del silencio" ante la que su partido se mantendrá "rebelde", defendiendo que "sin voz somos muertos en vida".

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