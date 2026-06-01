Así es el palacio de Madrid en el que el Papa León XIV hará la ceremonia de bienvenida: fue construido en el siglo XVIII y es uno de los mejores conservados de toda Europa

Madrid se prepara para acoger al mayor evento de la Iglesia Católica en el país: el día 6 de junio el papa León XIV aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Un viaje que se extenderá hasta el 9 de junio, cuando se trasladará a Barcelona, poniendo fin a su visita en la capital. La agenda del santo padre transcurrirá por algunos grandes escenarios de toda la ciudad. Entre ellos, uno de los palacios más hermosos y mejor conservados de Europa.

El Palacio Real es, sin duda, parada obligatoria. / Cedida

Conoce el Palacio Real

No es casualidad que el Palacio Real de Madrid reciba cerca de 1,5 millones de visitantes cada año para descubrir sus rincones, obras de arte y tesoros únicos en el mundo. Sin duda, es uno de los imprescindibles de la ciudad y es una experiencia fundamental para conocer la historia de la monarquía española. Y es que este palacio es la residencia oficial de los Reyes de España y es utilizado para ceremonias de Estado y actos institucionales.

El edificio fue construido en el siglo XVIII, tras el incendio del antiguo Alcázar de Madrid en 1734, por orden de Felipe V, bajo la dirección de arquitectos como Filippo Juvarra y Giovanni Battista Sacchetti, aunque fue Carlos III quien lo convirtió en su hogar real. Además, ha sido declarado Monumento Histórico-Artístico y alberga salas palaciegas lujosas como la Real Armería, el Salón de Columnas, el Comedor de gala o la Capilla Real.

Así ha quedado la nueva iluminación de la capilla del Palacio Real de Madrid. / CEDIDA

Así comienza la visita del papa

El primer día del santo padre en España, será el 6 de junio. Tras aterrizar en el aeropuerto, se dirigirá al Palacio Real para participar en la ceremonia de bienvenida a las 11:30 horas, organizada por las autoridades españolas. En este mismo espacio está previsto en encuentro con los Reyes, antes de mantener una reunión junto a representantes políticos, miembros del cuerpo diplomático y otras autoridades del Estado. Será el primer acto institucional del viaje apostólico y uno de los más seguidos de toda la jornada.

Un cartel colocado en Madrid por la visita del Papa León XIV a España. / Jesús Hellín - Europa Press

Este mismo día el papa visitará el proyecto 'Cedia 24 horas', un centro de acogida madrileño dedica a la atención de personas vulnerables y en situación de exclusión y por la noche, cerrará la jornada en la Plaza de Lima, donde se celebrará una vigilia de oración con jóvenes a partir de las 20:30 horas. Comienza la cuenta atrás para que la ciudad de Madrid, sobre todo el centro, se transforme para recibir a la esperada e histórica visita.