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VISITA PAPA LEÓN XIV

Así es la Nunciatura Apostólica en Madrid: la embajada del Vaticano en la que podría alojarse el Papa durante su visita a la capital

De forma tradicional, durante las visitas del pontífice, este se aloja en la embaja de la Santa Sede en el país anfitrión

Situada en la Calle Pío XIII, 46, esta sede diplomática cuenta con una zona de descanso de alta seguridad

Situada en la Calle Pío XIII, 46, esta sede diplomática cuenta con una zona de descanso de alta seguridad / Nunciatura Apostólica en España

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Madrid ya se prepara para recibir al papa León XIV del 6 al 9 de junio, en la que será su primera visita oficial a la capital desde su aceptación. Este viaje apostólico, que incluirá paradas también en Barcelona y las Islas Canarias, se produce quince años después de la última visita del máximo representante de la Iglesia Católica.

Así, tras llegar el día 6 de junio por la mañana al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid/Barajas, el papa será recibido por los Reyes y otras autoridades. El día, que contará con un programación cargada de actos institucionales y visitas a proyectos sociales, llegará a su fin con una actuación de Niña Pastori, tras la que el papa se retirará a descansar a la Nunciatura Apostólica.

La capital se volcará con la visita del pontífice

La capital se volcará con la visita del pontífice / Ayuntamiento de Madrid

La Nunciatura Apostólica, posible sede del papa León XIV

Situada en la Calle Pío XIII, 46, en el distrito de Chamartín, esta sede diplomática tiene como principal función albergar el trabajo del Nuncio Apostólico, un representante diplomático permanente del Papa con rango de embajador. Además, esta embajada de la Santa Sede, procura que las relaciones entre la Sede Apostólica y la Diócesis sean firmes y eficaces, promoviendo iniciativas a favor de la paz, el progreso y la cooperación.

Pero esto no es todo, y es que respetando la tradición, se espera que el papa León XIV se aloje en esta Nunciatura Apostólica, embajada de la Santa Sede en Madrid, como ya lo hicieron sus predecesores en sus viajes a la capital. De esta manera, el pontífice podría hacer uso de este espacio privado, institucional y protegido para descansar tras sus largas jornadas públicas.

El papa será atendido por las Hijas de Santa María Del Corazón de Jesús, n instituto religioso nacido en 1998 que también se ocupa de otros trabajos administrativos en la sede pontificia

El papa será atendido por las Hijas de Santa María Del Corazón de Jesús, un instituto religioso nacido en 1998 que también se ocupa de otros trabajos administrativos en la sede pontificia / Atención en la Nunciatura Apostólica en España

Allí le recibirá Piero Pioppo, arzobispo italiano que desde septiembre de 2025 ocupa el lugar de nuncio apostólico español y andorrano, tras ser nombrado por el propio Papa León XIV y que cuenta con una amplia experiencia tras haber ejercido como representante pontificio en Camerún, Guinea Ecuatorial e Indonesia.

Excmo y Rvdmo. Mons. Piero Pioppo

Excmo y Rvdmo. Mons. Piero Pioppo / Nunciatura Apostólica en España

Zona de alta seguridad, capilla y decoración sacra

Aunque su interior no está abierto al público por tratarse de una institución diplomática blindada, si que se conoce su distribución, que cuenta con áreas diplomáticas, oficinas administrativas y zonas de residencia privada. Sus salones de recepción oficiales, destacan por estar decorados con arte sacro y retratos papales.

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Además, esta sede, como otras Nunciaturas Apostólicas del mundo, dispone de una capilla privada donde los pontífices celebran misas y un área de descanso de alta seguridad acondicionada para que el pontífice se aloje durante sus visitas de Estado.

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