VISITA PAPA LEÓN XIV
Así es la Nunciatura Apostólica en Madrid: la embajada del Vaticano en la que podría alojarse el Papa durante su visita a la capital
De forma tradicional, durante las visitas del pontífice, este se aloja en la embaja de la Santa Sede en el país anfitrión
Madrid ya se prepara para recibir al papa León XIV del 6 al 9 de junio, en la que será su primera visita oficial a la capital desde su aceptación. Este viaje apostólico, que incluirá paradas también en Barcelona y las Islas Canarias, se produce quince años después de la última visita del máximo representante de la Iglesia Católica.
Así, tras llegar el día 6 de junio por la mañana al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid/Barajas, el papa será recibido por los Reyes y otras autoridades. El día, que contará con un programación cargada de actos institucionales y visitas a proyectos sociales, llegará a su fin con una actuación de Niña Pastori, tras la que el papa se retirará a descansar a la Nunciatura Apostólica.
La Nunciatura Apostólica, posible sede del papa León XIV
Situada en la Calle Pío XIII, 46, en el distrito de Chamartín, esta sede diplomática tiene como principal función albergar el trabajo del Nuncio Apostólico, un representante diplomático permanente del Papa con rango de embajador. Además, esta embajada de la Santa Sede, procura que las relaciones entre la Sede Apostólica y la Diócesis sean firmes y eficaces, promoviendo iniciativas a favor de la paz, el progreso y la cooperación.
Pero esto no es todo, y es que respetando la tradición, se espera que el papa León XIV se aloje en esta Nunciatura Apostólica, embajada de la Santa Sede en Madrid, como ya lo hicieron sus predecesores en sus viajes a la capital. De esta manera, el pontífice podría hacer uso de este espacio privado, institucional y protegido para descansar tras sus largas jornadas públicas.
Allí le recibirá Piero Pioppo, arzobispo italiano que desde septiembre de 2025 ocupa el lugar de nuncio apostólico español y andorrano, tras ser nombrado por el propio Papa León XIV y que cuenta con una amplia experiencia tras haber ejercido como representante pontificio en Camerún, Guinea Ecuatorial e Indonesia.
Zona de alta seguridad, capilla y decoración sacra
Aunque su interior no está abierto al público por tratarse de una institución diplomática blindada, si que se conoce su distribución, que cuenta con áreas diplomáticas, oficinas administrativas y zonas de residencia privada. Sus salones de recepción oficiales, destacan por estar decorados con arte sacro y retratos papales.
Además, esta sede, como otras Nunciaturas Apostólicas del mundo, dispone de una capilla privada donde los pontífices celebran misas y un área de descanso de alta seguridad acondicionada para que el pontífice se aloje durante sus visitas de Estado.
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