El nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín entra en funcionamiento este martes tras una inversión de 560 millones

La estación de Chamartín-Clara Campoamor ha finalizado su profunda remodelación tras una inversión de 560 millones de euros. Las obras han sido ejecutadas manteniendo la operatividad de la estación en todo momento, superando un desafío técnico sin precedentes. Según ha adelantado el Ministerio de Transportes, esta profunda remodelación ha sido indispensable para adaptar las instalaciones al notable aumento del tráfico tras la liberalización ferroviaria y la puesta en servicio de nuevas líneas de alta velocidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han supervisado durante la mañana de este lunes la culminación de los trabajos.

La infraestructura ha dado un salto cualitativo en su capacidad operativa. La estación ha pasado de contar con 6 vías terminales de alta velocidad a disponer de un total de 12 vías pasantes con salida en ambos sentidos. Esta mejora permite una gestión mucho más eficiente del flujo de trenes de largo recorrido que atraviesan la capital.

Con las obras, el vestíbulo de Chamartín-Clara Campoamor ha ganado amplitud / TRANSPORTES

El nuevo edificio principal es el corazón de esta reforma. El vestíbulo multiplica su superficie hasta alcanzar los 18.000 metros cuadrados. Si sumamos este espacio al vestíbulo central subterráneo, la estación pone a disposición de los usuarios cerca de 27.000 metros cuadrados de zonas comunes, áreas comerciales y espacios de restauración pensados para mejorar la estancia del pasajero.

Apuesta por el Cercanías y la intermodalidad

La renovación ha prestado especial atención al área de Cercanías. Se han remodelado las 13 vías de ancho ibérico, modernizado los sistemas de señalización y recuperado el antiguo vestíbulo norte. Estas acciones facilitan la fluidez de los miles de madrileños que utilizan este servicio a diario, reforzando además la conexión directa con Metro de Madrid, la bolsa de taxis y los nuevos accesos para VTC y autobuses.

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La estación ha respondido a un crecimiento exponencial en la demanda. En 2025, Chamartín registró un récord de 46,2 millones de viajeros, una cifra muy superior a los 29,9 millones de pasajeros que transitaban por sus andenes en 2022. Actualmente, se trabaja en la construcción de nuevas vías de apartado y se avanza en la conexión de alta velocidad con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, todo ello financiado por fondos de la Unión Europea.