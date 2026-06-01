El nuevo ritual capilar de lujo que llega a Madrid: un spa que analiza el cuero cabelludo con aumento de hasta 200 veces

Madrid suma un nuevo destino al mapa del bienestar de lujo. Esta vez no se trata de un tratamiento facial, un masaje exclusivo o una experiencia de spa tradicional, sino de algo que empieza mucho antes de la melena: el cuero cabelludo.

El tratamiento capilar anti-edad Rossano Ferretti Hair Spa de Four Seasons Hotel Madrid incorpora por primera vez en España, y de forma exclusiva hasta el 26 de julio de 2026, Spa Garçon Éclat, un innovador dispositivo desarrollado por Maletti que convierte el cuidado capilar en un ritual tecnológico, personalizado y profundamente sensorial.

La llegada de esta tecnología a la capital marca un nuevo paso en la forma de entender la belleza de alta gama. El cabello ya no se trata solo desde el brillo, el corte o el acabado, sino desde su origen: una piel del cuero cabelludo que, durante años, ha sido la gran olvidada de muchas rutinas beauty.

Madrid, escaparate del bienestar capilar más exclusivo

Este desembarco sitúa a la ciudad como primer punto en España donde probar esta experiencia. La elección no es casual: el hotel se ha consolidado como uno de los grandes enclaves del lujo urbano en la capital, y su Hair Spa funciona como un espacio donde belleza, bienestar y artesanía conviven con un enfoque altamente personalizado.

La propuesta llega de la mano de Rossano Ferretti, uno de los nombres internacionales más reconocidos en el universo del cabello de lujo. Su filosofía parte de una idea clara: cada melena es única y cada tratamiento debe adaptarse a la persona, no al revés. "Para mí, la belleza siempre ha sido profundamente personal", afirma Ferretti. "Con esta tecnología podemos combinar innovación con arte de una manera que respeta a cada individuo. Nos permite crear tratamientos no solo altamente efectivos, sino realmente transformadores".

El espacio de Rossano Ferretti en Four Seasons Hotel Madrid se convierte en escaparate del bienestar capilar de lujo con la llegada de Spa Garçon Éclat. / Cedida

La experiencia comienza con un analizador de alta definición capaz de magnificar hasta 200 veces la superficie del cuero cabelludo. Ese diagnóstico permite observar con precisión el estado de la piel, detectar sus necesidades y diseñar un tratamiento a medida. A partir de ahí, el dispositivo combina distintas tecnologías: corriente galvanizada, fotobiostimulación y electroporación, pensadas para "mejorar la absorción de ingredientes activos y potenciar los resultados del tratamiento". También incorpora Aqua Peel para una purificación profunda, champú con microburbujas para una limpieza suave pero eficaz y masaje térmico controlado para elevar la sensación de relajación mientras se trabaja la salud del cuero cabelludo.

El resultado es un ritual que une ciencia, diseño italiano y experiencia profesional para llevar el cuidado capilar a un terreno más preciso y sofisticado.

El cuero cabelludo entra en la agenda 'beauty' de la capital

La llegada de este tratamiento a Madrid encaja con una tendencia cada vez más evidente: el bienestar se ha vuelto más técnico, más personalizado y más consciente. Ya no basta con buscar un resultado inmediato; el consumidor de lujo quiere entender qué necesita su piel, su cabello o su cuerpo antes de elegir un tratamiento.

Noticias relacionadas

En el caso del cabello, ese cambio pasa por mirar al cuero cabelludo como la base de una melena más fuerte, saludable y resistente. Spa Garçon Éclat ha sido desarrollado con la colaboración de la Universidad de Perugia y se apoya en investigaciones orientadas a mejorar la microcirculación, la actividad celular y la absorción de ingredientes activos. "Estamos encantados de introducir Spa Garçon Éclat en Four Seasons Hotel Madrid, llevando una nueva dimensión del bienestar capilar y el cuero cabelludo a nuestros huéspedes", señala Virginia Cogliati, directora de Spa y Bienestar. "Esta colaboración refleja nuestro continuo compromiso de ofrecer experiencias innovadoras y altamente personalizadas que combinan tecnología de vanguardia con verdadera artesanía".