Muere un motorista de 18 años tras una colisión frontal en Parla

Un joven de 18 años ha perdido la vida este lunes tras sufrir un grave accidente de tráfico en el municipio madrileño de Parla. El siniestro ha consistido en una colisión frontal entre una motocicleta y un turismo, ocurrida en el kilómetro 2,4 de la carretera M-408.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el suceso tuvo lugar alrededor de las 18:30 horas.

Al llegar al lugar del accidente, los equipos sanitarios del SUMMA 112 encontraron al motorista en parada cardiorrespiratoria. El joven presentaba lesiones de extrema gravedad, incluyendo un traumatismo craneoencefálico severo y un traumatismo torácico.

A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, que realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 30 minutos, finalmente se ha confirmado el fallecimiento del joven en el lugar de los hechos.

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Investigación en curso

En el dispositivo de emergencia han colaborado activamente efectivos de la Policía Local de Parla. Actualmente, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas que han provocado este fatal accidente.