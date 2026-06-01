El Metro de Madrid estrena el pago con tarjeta en los tornos: "Esto tendría que haberse pensado antes"

Metro de Madrid ha estrenado este lunes el pago directo con tarjeta bancaria de débito, crédito o prepago, tanto físicas como integradas en teléfonos móviles o relojes inteligentes con tecnología contactless, en los tornos de las 303 estaciones de la red del suburbano de la capital, sin necesidad de adquirir previamente una Tarjeta de Transporte Público (TTP).

Se trata de un nuevo avance de la compañía metropolitana en sus formas de pago digital que arrancará en una primera fase únicamente para la compra de billetes sencillos, con un coste de 1,5 euros, y que los madrileños y visitantes ya han podido probar. "Es mucho más fácil y cómodo", ha relatado Ángeles, usuaria habitual de Metro, en declaraciones a Europa Press en la estación de Sol.

De esta forma, se permitirá agilizar el acceso al suburbano y facilitar los desplazamientos de los más de 2,5 millones de viajeros que utilizan cada día este medio de transporte. "Es súper fácil, yo creo que mucha gente se lía a la hora de recargar las tarjetas y así es súper cómodo", ha asegurado otra viajera, Sara.

Su implantación coincide además con la próxima visita del Papa León XIV a Madrid, del 6 al 9 de junio, o los conciertos de Bad Bunny en Riyadh Air Metropolitano, eventos ambos en los que se espera gran afluencia de turistas a la capital.

Precisamente, una asistente al concierto del puertorriqueño del pasado domingo procedente de Zaragoza, Nerea, ha confesado que habría utilizado este método de haber entrado en vigor con anterioridad. "Al final con la tarjeta sí que te dan los 10 viajes pero sin embargo, si hubiésemos llegado a tiempo, pagar con el móvil es más cómodo. Llegas, pones el móvil y ya está", ha afirmado.

Sin embargo, considera que la medida debería haberse puesto en vigor "hace muchísimo tiempo" ya que se trata de tecnologías "del siglo XXI", y ha señalado que ya pudo pagar con tarjeta en el suburbano de Londres cuando viajó a la capital británica "hace ya 3 o 4 años".

"Probablemente sí que llegue tarde, porque es verdad que aunque el Metro está súper bien en Madrid, pues esto tendría que haberse pensado antes. Pero me parece que es una muy buena idea y está bien que llegue ahora", ha comentado Sara al respecto.

Unos 210.000 beneficiados cada día

Este nuevo sistema, en el que la Comunidad ha invertido más de 6,6 millones de euros, beneficiará a las alrededor de 210.000 personas que compran billetes sencillos cada día y seguirá siendo plenamente compatible con el resto de los títulos actuales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Todas las estaciones incorporarán estos dispositivos preparados para validar títulos de transporte mediante códigos QR, ampliando así las opciones de acceso y adaptando el sistema a los nuevos hábitos digitales de los viajeros.

Estará operativa en 1.249 tornos distribuidos por toda la red. De ellos, 470 son ya inteligentes y, en las estaciones con modelos anteriores, al menos dos de ellos permitirán esta modalidad, y uno estará habilitado para la lectura de códigos QR.

Cambios en los pagos en el Metro

Esta iniciativa, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resistencia, se suma al despliegue de estos pagos ya existente en los autobuses de la capital y los autobuses interurbanos.

Igualmente, se añade a otras de modernización impulsadas por la compañía metropolitana como el abono transporte en el móvil, posible para sistemas Android 9.0 o superior desde mediados de enero y que próximamente llegará también a iPhone.

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En 2027 además está prevista la llegada del Ticketing Basado en Cuenta (Account-Based Ticketing o ABT), un sistema de acceso al transporte público que elimina los billetes físicos y gestiona los viajes y las tarifas en la nube, asociándolos a una cuenta de usuario digital.