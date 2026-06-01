Menús especiales a 8 euros: así se preparan medio centenar de restaurantes madrileños para la llegada del Papa León XIV

En las inmediaciones de la Real Casa de Correos y como una especie de Torre de Babel, el Centro Internacional de Prensa acogerá del 6 al 9 de junio a más de 2.000 periodistas de todas las nacionalidades y procedencias. Estos profesionales de la información llegarán a nuestro país para cubrir la visita del papa León XIV a la capital y desde la Comunidad de Madrid han querido volcarse para asegurar que sus artículos reflejen el buen recibimiento de la ciudad.

Entre estas iniciativas destacan los menús especiales, que por apenas 8 euros permitirán a todos los periodistas acreditados acceder a la gastronomía madrileña. Más de 55 establecimientos gastronómicos de la región se han sumado al proyecto coordinado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, en la que también participa la asociación de Hostelería Madrid, Restaurantes y Tabernas Centenarios y la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración.

¿Qué establecimientos participarán en la iniciativa?

Entre los establecimientos que se han acogido a esta colaboración, más de una decena pertenecen a los denominados "restaurantes centenarios". Entre ellos destacan: el Restaurante Botín, La Taberna Antonio Sánchez, Casa Alberto, Las cuevas de Luis Candelas, La Bola, Casa Ciriaco, La Tasca Suprema, Los Galayos, El Restaurante Malacatin, La Cervecería Alemana, La Posada de la Villa y La Casa del Abuelo.

Restaurante Casa Botín en Madrid / Wikipedia

También otros comercios que aún no han alcanzado los 100 años de antigüedad pero que son igual de emblemáticos participarán de estos menús especiales: La Taberna Corrientes El Museo del Jamón, La Posada de la Villa, La Revoltosa, Le Club Sushita, Inclán Brutal y Victoria. Asimismo, el Gobierno regional ha dispuesto dos puntos de confitería: La Mallorquina y Viena Capellanes, que ofrecerán dulces típicos madrileños; y la Asociación de Pasteleros Artesanos de Madrid ofrecerá un pastel conmemorativo de esta visita.

Postres de La Mallorquina en Madrid / La Mallorquina

Un paquete de bienvenida para periodistas

Todos los periodistas acreditados recibirán a su llegada al Centro Internacional de Prensa un "paquete de bienvenida". Desde la Comunidad de Madrid han equipado este paquete con una tarjeta de conectividad, botellas de agua y un código QR que dará acceso a una página web en la que se podrán consultar los restaurantes adheridos a la iniciativa así como la información detallada de los diferentes menús.