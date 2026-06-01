Justicia a García Gutiérrez: 'El trovador' regresa al Teatro Fernán Gómez 190 años después

Pocas veces en la historia de nuestro teatro se ha hablado tanto de un estreno como del sucedido el día 1 de marzo de 1836 en el Teatro Príncipe de Madrid. Aquella noche, un joven y desconocido Antonio García Gutiérrez presentaba un drama caballeresco en prosa y verso que pronto se convertiría en el modelo del nuevo drama romántico español.

La obra fue escogida para una función a beneficio del actor Antonio de Guzmán y su éxito fue tan apabullante que, por primera vez en la historia de nuestro teatro, el autor tuvo que salir a saludar al finalizar la representación. Catorce años más tarde, el texto trascendió nuestras fronteras y Giuseppe Verdi encargó su adaptación para componer la música de Il Trovatore, una de sus más brillantes óperas.

Durante años, la versión operística eclipsó la pieza original de García Gutiérrez, generando incluso un conflicto por derechos de propiedad intelectual en el siglo XIX. Ahora, el Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa busca hacer justicia histórica al autor español.

Recuperando el material musical original que acompañó a la obra y que permanecía desconocido hasta hoy, el centro permite al espectador actual reconectar con la esencia primigenia de este drama romántico 190 años después de su primera aparición sobre las tablas madrileñas.

'Estivales', un nuevo ciclo en la Sala Guirau

Este rescate es el eje central de Estivales en el Fernán Gómez, un nuevo ciclo que busca revitalizar la zarzuela y el teatro con música en directo. Según ha adelantado el propio teatro, esta programación tendrá lugar en la emblemática Sala Guirau entre el 25 de junio y el 19 de julio.

El ciclo arranca el 25 de junio con Zarzuela en la Villa, una producción de Come y Calla. Este montaje se aleja de los formatos tradicionales para ofrecer una recopilación de los grandes éxitos del repertorio lírico y la copla española en una desenfadada clave de comedia. La obra cuenta con la destacada dramaturgia de Yolanda García Serrano y la dirección musical y piano de Miguel Huertas. El elenco, que promete una velada vibrante, está compuesto por actrices como Milagros Martín, María Rodríguez y Lola Casariego, acompañadas por cinco músicos en directo.

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El drama romántico vuelve a casa

A partir del 9 de julio, la Sala Guirau acogerá el drama original de Antonio García Gutiérrez. La pieza mezcla prosa, verso y música en directo para narrar las apasionadas vicisitudes entre el trovador Manrique y la noble Leonor de Sesé, cuyo amor es acechado por el Conde de Luna. La puesta en escena cuenta con la dirección de Hugo Nieto, dramaturgia de Daniel Llull y dirección musical de Marina Barba. El reparto está integrado por David Rovalher, Ania Hernández, Andrea Soto, Didier Otaola y Daniel Llull, arropados por el pianista Ramón Gil y la chelista Marina Barba.