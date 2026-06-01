La hamburguesa madrileña que arrasa en Moratalaz y ya compite por ser la mejor 'smash burger' de España

Madrid ha dictado sentencia a golpe de mordisco. Después de 18 días de brasas, pan brioche, salsas golosas y ambiente californiano en Moratalaz, la hamburguesería madrileña Dalú Burger ha ganado en casa con su "Legend Winner", la propuesta más votada por el público durante la parada de The Champions Burger en la capital.

La ruta California Dreaming, inspirada en la costa oeste de Estados Unidos, ha reunido a miles de visitantes en una nueva cita del campeonato que busca la "Mejor smash burger de España". Y esta vez, el primer puesto se ha quedado en Madrid.

La "Legend Winner" ha convencido al público con una receta de sabor intenso y vocación muy estadounidense: pan brioche, carne prémium de ternera, queso ahumado, costilla deshilachada al estilo americano con beicon dulce, crujiente de cebolla y dos salsas, una de beicon ahumado y otra Emmy.

El resultado es una hamburguesa de fondo profundo, con matices dulces, punto crujiente y potencia cárnica. Una combinación que no solo ha triunfado en Madrid, sino que ya había colocado a Dalú Burger entre los primeros puestos en las competiciones de Zaragoza y Gijón.

Con esta victoria en Moratalaz, la hamburguesería madrileña refuerza su candidatura en una competición cada vez más disputada, donde la smash burger ha dejado de ser una tendencia pasajera para convertirse en fenómeno gastronómico de masas.

Desde Dalú Burger han celebrado el reconocimiento con un mensaje de agradecimiento a su equipo, sus familias y sus clientes, a quienes han dedicado un premio que, aseguran, "tiene un sabor especial" porque representa "el esfuerzo, la constancia y el cariño de muchas personas".

"Este Nº1 es de todos vosotros. Gracias, Moratalaz, por convertirnos en vuestra hamburguesería de referencia", han compartido desde la hamburguesería madrileña, que ha querido subrayar el papel de quienes les visitan, recomiendan y acompañan en redes.

El segundo puesto ha sido para Madison, establecimiento zaragozano que continúa liderando la ruta en busca de la "Mejor smash burger de España". Su "Pink Paradise", que ya había ganado en Zaragoza, Logroño y Gijón, volvió a subirse al podio en Madrid con una propuesta tan llamativa como contundente.

La receta entra primero por los ojos gracias a su brioche rosa con polvo Paradise. En el interior, una carne fat smash de chuletón sirve de base a una elaboración con carrillada ibérica cocinada a baja temperatura, guanciale italiano caramelizado, queso chédar madurado, beiconcitos, crema agria y salsa Malibú.

La tercera posición ha sido para Rico, hamburguesería llegada desde Almería, con "La Ganadora". Su propuesta ha gustado especialmente al público madrileño por su pan brioche artesanal y su carne fat smash de wagyú selección gourmet, acompañada de beicon caramelizado, lluvia de queso parmesano, cebolla crujiente, chédar fundido y su inconfundible salsa Rico.

Bandido’s Burger, favorito local

Además del podio general, el reconocimiento al "Favorito local" ha recaído en Bandido’s Burger con su "Mafiosa Honey", una hamburguesa construida sobre contrastes dulces, ahumados, picantes y crujientes. La receta combina brioche de patata, carne smash de vaca prémium, chédar rojo fundido, queso latino asado bañado en miel, mermelada de beicon, cebolla al estilo Texas y crujiente, además de salsa Bandidos y salsa de chili dulce. Una propuesta intensa que ha conectado especialmente con el público de Madrid.

Las tartas de queso también compiten por conquistar al público

La edición madrileña de The Champions Burger ha incorporado, además, una de las grandes novedades del certamen: The Champions Cheesecake. Diez obradores nacionales han presentado sus tartas de queso más cremosas y virales, con ingredientes tan inesperados como filipinos, frambuesa helada o crema de pistacho Dubái.

Las cheesecakes han ampliado la experiencia del festival más allá de la hamburguesa y se han convertido en otro de los grandes reclamos del público, especialmente en redes sociales.

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Tras su paso por Moratalaz, The Champions Burger se traslada ahora a Barcelona. Del 4 al 14 de junio, el estadio del RCD Espanyol acogerá la siguiente parada de la ruta, donde continuará la búsqueda de la "Mejor smash burger de España" y donde también podrán probarse las tartas de queso de The Champions Cheesecake.