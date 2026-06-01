La Comunidad de Madrid prevé aplicar la subida de las guardias médicas en la nómina de julio o agosto

Los profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) verán incrementada su retribución por guardias, horario nocturno y festivos este mismo verano. La Comunidad de Madrid ha confirmado que, si las negociaciones con los sindicatos concluyen según lo previsto, esta mejora salarial se hará efectiva en la nómina de julio o agosto, cumpliendo así con lo estipulado en los Presupuestos regionales para 2026, que destinan una partida de 35 millones de euros a este fin.

Fase final de negociación

El director general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Sermas, Miguel Ángel Rodríguez Roiloa, ha señalado en la Asamblea de Madrid que el proceso se encuentra en fase de cierre dentro de la Mesa Sectorial de Sanidad. Tras dos reuniones previas centradas exclusivamente en este asunto, el Gobierno regional espera finalizar los detalles en un próximo encuentro para elevar el acuerdo al Consejo de Gobierno. La medida, de carácter progresivo, impactará positivamente en más de 60.000 trabajadores, incluyendo personal sanitario y no sanitario de hospitales, urgencias de Atención Primaria y Summa 112.

El debate sobre el tiempo de trabajo efectivo

Durante la sesión, el debate también abordó la reivindicación de reconocer las horas de guardia como tiempo de trabajo efectivo, una demanda planteada por la diputada de Vox, Raquel Barrero Alba. Ante esta propuesta, el representante del Sermas ha subrayado la complejidad estructural de dicho cambio.

Noticias relacionadas

Según ha argumentado, integrar las guardias como jornada ordinaria exigiría una redefinición completa de la organización asistencial y un aumento sustancial de las plantillas estructurales, una tarea de gran dificultad dado el actual déficit de médicos que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, el Ejecutivo regional ha recordado que el cómputo de estas horas para la jubilación es una competencia que recae sobre el Gobierno central.