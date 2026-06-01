Florentino Pérez acusa a Riquelme de mentir y promete que el Real Madrid "será siempre de sus socios"

El Real Madrid se enfrenta el próximo domingo 7 de junio unas elecciones a la presidencia marcadas por el cruce de acusaciones entre candidaturas y por el debate sobre el futuro institucional del club. En una entrevista concedida a La Razón, Florentino Pérez ha defendido su continuidad al frente de la entidad y ha cargado con dureza contra las propuestas de la candidatura rival, la de Enrique Riquelme, a la que acusa de poner en riesgo la estabilidad económica y social del club.

"Mienten. El Real Madrid siempre será de sus socios", afirma Florentino, que rechaza las acusaciones de que pretenda privatizar la entidad blanca. El presidente blanco sostiene que su objetivo es precisamente reforzar la propiedad de los socios sobre el patrimonio del club, tanto en el plano sentimental como en el económico.

Florentino asegura que decidió volver a presentarse porque detecta "un movimiento extraño" y "de desestabilización" alrededor del Real Madrid. El dirigente compara la situación actual con la crisis institucional que, según recuerda, vivió el club en 2008, cuando decidió regresar a la presidencia para "ordenar" la entidad. A su juicio, ahora vuelven "las mismas personas" y el mismo riesgo de que el club caiga en manos de quienes, afirma, "han venido a por el Real Madrid".

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid. / José Luis Roca

El presidente madridista defiende su trayectoria desde su llegada en el año 2000 y recuerda que entonces el club atravesaba una situación económica muy delicada. Frente a aquel escenario, contrapone el momento actual de la entidad, a la que presenta como el club con mayores ingresos, mejor plantilla y mayor reputación internacional. También cita la valoración de Forbes, que sitúa al Real Madrid en torno a los 10.000 millones, y asegura que la entidad "va a valer 20.000".

Uno de los ejes de su proyecto pasa por la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Pérez explica que el club trabaja en convertir sus 90 hectáreas en un gran polo tecnológico, inspirado en modelos como Silicon Valley. En ese contexto, critica las propuestas de la otra candidatura, como la construcción de piscinas o zonas recreativas, al considerar que no responden a las necesidades estratégicas del Real Madrid.

El dirigente también sitúa la tecnología como una de las grandes claves del futuro del fútbol. En la entrevista, recuerda que el club lleva años trabajando con Apple en un proyecto vinculado al llamado "Bernabéu infinito", una experiencia que permitiría a los aficionados de todo el mundo vivir los partidos de forma inmersiva mediante dispositivos de realidad virtual. Según el actual presidente, esa será "la nueva revolución" y el Real Madrid quiere situarse a la cabeza.

En el plano deportivo, el presidente evita dar nombres concretos sobre posibles fichajes, pero insiste en que con él "vienen los mejores jugadores al Real Madrid". Recuerda operaciones como las de Figo, Zidane, Ronaldo Nazário, Beckham, Cristiano Ronaldo o Mbappé, y sostiene que su historial es la mejor garantía para los socios.

Kylian Mbappé y Florentino Pérez, en la presentación del primero como jugador del Real Madrid. / EUROPA PRESS

Florentino atribuye parte de las dificultades recientes del equipo al impacto del calendario y, en especial, al Mundial de Clubes, que, según afirma, impidió realizar una pretemporada adecuada y derivó en una acumulación de lesiones sin precedentes en su etapa como presidente. Aun así, defiende que el club cuenta con una plantilla de primer nivel y que seguirá reforzándose para competir por todos los títulos. Durante la entrevista, el presidente del Real Madrid también arremete contra Javier Tebas, al que acusa de intentar perjudicar los intereses económicos del club, y se pronuncia sobre el caso Negreira. Florentino sostiene que el Real Madrid seguirá trabajando para esclarecer lo ocurrido y anuncia la presentación de un dossier sobre los hechos. En este asunto, expresa además su confianza en la UEFA y la FIFA.

A pocos días de la votación, el presidente apela a su experiencia, a su vínculo personal con el madridismo y al legado de Santiago Bernabéu. Asegura que no se siente eterno, pero afirma que quiere dejar al Real Madrid con la estabilidad necesaria para que siga siendo "el club más grande" al margen de su figura. "Al final seré un socio nada más", concluye.