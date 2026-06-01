Florentino golpea de nuevo a seis días de las elecciones y cuelga otra lona gigante presumiendo de galácticos durante su mandato: está Xabi Alonso y hay varias ausencias

Sigue la campaña, y siguen los golpes de efecto, o al menos los intentos de conseguirlo, de los candidatos. Tras los autobuses de Enrique Riquelme en Budapest antes de la final de la Champions, Florentino Pérez ha reaccionado volviendo a tirar de una lona gigante como herramienta de impacto en su campaña para las elecciones a la presidencia del Real Madrid. El presidente en funciones y candidato a la reelección, que ya usó este formato publicitario para reivindicar los éxitos conseguidos durante su etapa al frente del club al inicio de la campaña, ha recurrido ahora a los grandes fichajes que ha cerrado en sus 23 años de mandato.

La nueva lona, instalada entre las calles José Abascal y Ponzano, ya ha sido bautizada en redes como la ‘lona galáctica’. En ella aparecen 19 nombres propios de incorporaciones emblemáticas realizadas bajo su presidencia, acompañadas de los dorsales con los que fueron presentados en su llegada al Real Madrid. La secuencia comienza con Figo y llega hasta Mbappé, el último gran golpe de mercado del club blanco. Junto al nombre del delantero francés figura un “continuará...” con puntos suspensivos, un guiño evidente a la idea de que, si Florentino sigue al frente, seguirían llegando más fichajes de relumbrón.

Presencia de Xabi Alonso

La lona también deja algunos detalles llamativos. Entre los elegidos aparece Xabi Alonso, al que despidió como técnico hace escasos meses. También figuran Carvajal y Casemiro, a quienes se coloca en esa categoría de estrellas pese a que sus llegadas al club no tuvieron la puesta en escena ni la dimensión mediática de los grandes ‘galácticos’. Sí están los nombres más reconocibles de aquella política de fichajes: Figo, Ronaldo, Zidane, Beckham, Cristiano, Kaká o Bale. Aunque no todos han entrado en la lista, ya que sorprenden ausencias como las de Hazard, Owen o James.

Junto a ellos aparecen otros jugadores clave de la era Florentino, como Kroos, Ramos, Modric, Vinicius, Courtois y Rodrygo, además de Bellingham y Mbappé, considerados los dos últimos grandes golpes de efecto del presidente madridista en el mercado.

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No es la primera lona de esta campaña electoral. Florentino Pérez ya había estrenado esta estrategia el pasado 23 de mayo con otra instalación cerca del Santiago Bernabéu. En aquella ocasión, la imagen mostraba al actual presidente en funciones junto al lema de su candidatura, “Mucha historia por hacer”, y las siete ciudades en las que el Real Madrid conquistó sus siete Champions durante su etapa: Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París y Londres. La acción recordó inevitablemente a la campaña de Joan Laporta en diciembre de 2020, cuando colocó una lona en Madrid durante su carrera electoral a la presidencia del Barcelona con el mensaje “Ganas de volver a veros”.