Un examen de Lengua "más fácil de lo esperado" y "mucha incertidumbre" con el de Filosofía: así han vivido los madrileños el primer día de la PAU

Ane y María salen corriendo de la facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Entre gritos y abrazos, las jóvenes intentan explicarles a sus amigas el contenido del primer examen, de Lengua y Literatura, que daba comienzo a las 09:30 horas. “Veníamos muy nerviosas. Me temblaba el pulso al principio, incluso, pero nada más empezar a escribir se me ha olvidado que lo estaba haciendo. Ha sido como hacer unos deberes”, cuenta Ane, que espera poder matricularse en Edificación y Administración y Dirección de Empresas este verano. Entre tanto, cientos de estudiantes se agolpan a las puertas del edificio. Unos preguntan, impacientes. Otros, papel en mano, tratan de resolver todas las dudas aún con el corazón acelerado: “El ambiente aquí impone. La gente está muy estresada, pero cuando llega el momento de hacerlo, todo se pasa. Ha sido ver que estaba rodeada de mis compañeros de clase y me he sentido como en casa”.

María, futura farmacéutica, asegura no haber sentido la presión hasta el día previo. También relata que esperaba el examen “mucho más difícil” de lo que ha encontrado. “Han sido muy buenos este año. Nos ha tocado explicar las características del realismo y el naturalismo, la literatura hispanoamericana, la morfología de un adverbio… Muy sencillo en general. Lo único en lo que me he liado ha sido en la sintaxis”, dice. Como ellas, otros compañeros de clase han salido optimistas de este primer examen. Según susurran, los textos a analizar no presentaban apenas complejidad: “No he optado por las preguntas abiertas. No se me da bien improvisar. Los ejercicios convencionales llevamos haciéndolos mucho tiempo”. Ambas aguardan hasta las 16:00 horas para hacer el segundo examen. Esta vez de Filosofía.

Varios estudiantes repasan antes de entrar al examen de Lengua y Literatura en la facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. / ALBA VIGARAY

Detrás de ellas se encuentra Marina, mucho más relajada. Sonriente, le cuenta a su madre por teléfono como ha ido esta primera prueba. “Me aterraba, por el tiempo más que nada. Por lo demás ha ido perfecto. Lo que ha caído es lo que mejor sabía. Además, hemos trabajado mucho a lo largo del año. Queda ver si la ortografía y la limpieza no me restan ninguna décima, pero me siento muy confiada”, señala. A diferencia de sus compañeras, ha optado por preguntas abiertas como el comentario literario, que en su caso abordaba la importancia del periodismo para la literatura y la sociedad actual: “No me gusta aprenderme de memoria la literatura. Si bien ha cursado el bachillerato científico, Marina se ha dado cuenta de que esto no es lo suyo.

"Lo conseguiré"

“Estudiaré Derecho y Relaciones Internacionales. He descubierto que me gustan más este tipo de asignaturas. Nunca es tarde. La nota de corte es un 13, así que es complicado, pero si sigo así, creo que lo conseguiré”, suma. Unos pasos más allá, en los bancos que conducen a la facultad de Filosofía, charlan Hugo y Fabio. Sus sueños son convertirse en ingeniero forestal y matemático, respectivamente. Llevan juntos desde que comenzaron Primaria. “Nunca habíamos hecho algo tan importante y no sabíamos qué esperar. El examen ha sido fácil, eso sí. Nos habían metido mucho miedo en el cuerpo, pero para nada lo hemos sentido. Siempre se dice que la selectividad en Madrid es de las más complicadas, pero este año parece que no. A ver si se mantiene. Tampoco podemos confiarnos”, apuntan.

Miles de estudiantes comienzan hoy sus exámenes de acceso a la universidad en la Comunidad de Madrid. / ALBA VIGARAY

Inés, Alicia y Enrique coinciden. Ha sido sencillo. “El comentario de texto era sobre La Regenta, de Leopoldo Alas y el tema a explicar era el 9, que abordaba la literatura hispanoamericana. También hemos redactado las características del realismo y naturalismo literario”, dice la primera, que espera acceder al grado en Farmacia. Su amiga, que optará por Psicología, repite que la prueba ha sido “más fácil de lo que esperábamos”. Enrique, futuro ingeniero de telecomunicaciones, confiesa que esta mañana estaba “aterrorizado”. “Soy de ciencias y estas asignaturas no se me dan nada bien. Odio memorizar. Aún así, no creo que saque menos de un siete”. No es la única asignatura que le da miedo. “Matemáticas también. Suele ser el más difícil. No sé qué esperar el miércoles”, sostiene.

Calma y tranquilidad

En la puerta del aula están Aitor, Jaime y Andra. Los tres recaban toda la información posible antes de entrar en clase en el turno de las 12:00. Si lo consiguen, estudiarán Periodismo, Derecho y ADE, respectivamente. “No estoy nervioso, me lo tomo con calma y tranquilidad. Tengo hasta ganas de hacerlo. Que sea lo que Dios quiera”, dice el primero. Jaime y Andra creen que será incluso más sencillo que el de las 9:00 horas: “A ellos les ha caído el tema nueve, el más difícil, así que creo que tendremos suerte”. Los tres muestran un mayor respeto por la prueba de Filosofía, que tendrá lugar esta tarde: “Por lo subjetivo que es. El profesor puede no entender nuestro punto de vista. Además, hay mucho temario a estudiar. Otras asignaturas, como economía e inglés, son más prácticas”.

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Los exámenes de acceso a la universidad durarán hasta el 4 de junio en la Comunidad de Madrid. / ALBA VIGARAY

Santiago y Mateo son los últimos en subir. “Todo esto parece más de lo que realmente es. Los nervios vendrán ahora, cuando tengamos la hoja delante. Nos han metido mucha presión, pero solo tenemos que hacer lo que llevamos meses ensayando”, dice Santiago, que espera cursar el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Mateo, que reflexiona sobre el cambio de modelo de evaluación, cree que optará por las preguntas concretas y cerradas. Nada de improvisar. “Prefiero memorizar, pero la otra opción es muy buena para quien no se le de bien y prefiera razonar”, zanja. La puerta se cierra y el examen comienza.