Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Ciencias y Tecnología

Comienza uno de los momentos más temidos por los estudiantes. Este lunes 1 de junio comienza la convocatoria ordinaria de la PAU, ese examen que decidirá a qué carrera pueden entrar los jóvenes con la nota de corte que hayan obtenido.

Este año, la Comunidad de Madrid regulará las características y la estructura organizativa de las pruebas mediante un nuevo decreto para adaptarse a los cambios normativos a nivel estatal y regular su estructura.

Los encargados de realizar el primer examen de la jornada de este lunes han sido los estudiantes de la modalidad de Ciencias y Tecnología. De 9.30 a 11.00, los jóvenes se han enfrentado al examen de Lengua Castellana y Literatura. Después, serán los estudiantes de las modalidades de Artes, General y Humanidades y Ciencias Sociales los que hagan esta misma asignatura. El día acabará con el examen de Historia de la Filosofía, igual para todos.

¿Qué ha caído en la PAU de Lengua Castellana y Literatura en Madrid?

Salen ya los primeros alumnos del examen de Lengua Castellana y Literatura de la modalidad de Ciencias y Tecnología en Madrid. Mientras unos salen con mejor sabor de boca y otros piensan que lo porían haber hecho mejor, hay otro grupo de personas interesado en saber que se les ha preguntado a los de Ciencias y Tecnología en su examen.

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Examen de Lengua Castellana y Literatura de la modalidad de Ciencias y Tecnología, en Madrid / EPE

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Una estudiante detalla a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que en el examen de Lengua Castellana y Literatura de Ciencias se les ha preguntado por La Regenta (Realismo) como comentario. El tema a desarrollar ha sido el relativo a Hispanoamérica y los estudiantes también han tenido que enfrentarse a un texto periodístico de El Mundo. En cuanto a semántica, en el examen se ha preguntado por la sinonimia, mientras que en la parte de morfología la palabra a analizar era 'comúnmente'.